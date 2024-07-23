İsrail ordusu Tulkerim kampında sivillere ateş açtı!

Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu Tulkerim kentindeki kampa da baskınlarını artırdı. Sivillere ateş açan İsrailli askerler, iki Filistinli genci yaraladı.

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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentine bağlı Tulkerim Kampı'na baskın düzenledi. İsrail ordusuna ait iş makineleri kamptaki yolları kazarak altyapıya ve Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.‎

TULKERİM KAMPINA BASKIN

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentindeki kampına düzenlediği baskında açılan ateş sonucu 2 Filistinli genç yaralandı.

İsrailli askerlerin baskını 25'ten fazla zırhlı araçla yaptığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun ağır iş makineleriyle girdiği kampta altyapıyı ve Filistinlilerin iş yerlerini yıktığı ifade edildi. Ağır iş makinelerinin yıkıma yollardaki araçları ezerek başladığına işaret edilen haberde, İsrail ordusunun yaptığı yıkımların enkazını da Filistinlilerin evlerinin önüne ve sokaklara yığdığı kaydedildi.