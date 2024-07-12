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Haberler > Dünya > İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail, Lübnan, Beyaz Fosfor Bombası, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıyla olay oldu. Lübnan, İsrail'in yasaklı beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti. Beyaz fosfor bombasının savaşlarda kullanılmasının yasak olmasına rağmen İsrail'in Gazze'de de kullandığı akıllara geldi.

İsrail ordusu, Filistin'den sonra Lübnan'ı güney sınırına da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan, İsrail'in savaşlarda kullanılması yasaklı olan beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenlediğini iddia etti.

İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı - 1. Resim

İSRAİL'DEN BEYAZ FOSFOR BOMBASI SKANDALI

Lübnan, İsrail'i ülkenin güney kesimine yönelik saldırılarda beyaz fosfor bombası kullanmakla suçladı.

Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu, yönünü Lübnan'a çevirdi. İnsanlık suçu işleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, askerlerine yasaklı bomba kullandırıyor.

İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı - 2. Resim

BEYAZ FOSFORLU BOMBA NE YAPIYOR?

Beyaz fosforlu mühimmatlar, oksijenle temas ettiğinde oldukça yanıcı olmakta. Beyaz fosfor bombasının temas ettiği insanların tenleri yanmaya başlıyor.

Oksijenle temas eden bomba insanların vücutlarında dönülmez yaralara neden oluyor. Zehirli bomba acı çekerek öldürmek için kullanıldığı için savaşlarda kullanılması yasaklıdır.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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