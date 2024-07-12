İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıyla olay oldu. Lübnan, İsrail'in yasaklı beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti. Beyaz fosfor bombasının savaşlarda kullanılmasının yasak olmasına rağmen İsrail'in Gazze'de de kullandığı akıllara geldi.
İsrail ordusu, Filistin'den sonra Lübnan'ı güney sınırına da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan, İsrail'in savaşlarda kullanılması yasaklı olan beyaz fosfor bombasıyla saldırı düzenlediğini iddia etti.
İSRAİL'DEN BEYAZ FOSFOR BOMBASI SKANDALI
Lübnan, İsrail'i ülkenin güney kesimine yönelik saldırılarda beyaz fosfor bombası kullanmakla suçladı.
Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu, yönünü Lübnan'a çevirdi. İnsanlık suçu işleyen İsrail Başbakanı Netanyahu, askerlerine yasaklı bomba kullandırıyor.
BEYAZ FOSFORLU BOMBA NE YAPIYOR?
Beyaz fosforlu mühimmatlar, oksijenle temas ettiğinde oldukça yanıcı olmakta. Beyaz fosfor bombasının temas ettiği insanların tenleri yanmaya başlıyor.
Oksijenle temas eden bomba insanların vücutlarında dönülmez yaralara neden oluyor. Zehirli bomba acı çekerek öldürmek için kullanıldığı için savaşlarda kullanılması yasaklıdır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi