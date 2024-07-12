İsrail Gazze'den sonra Lübnan'a da yasaklı beyaz fosfor bombasıyla saldırdı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Temmuz 2024 21:30 - Güncelleme: 12 Temmuz 2024 22:00 - Güncelleme:

İsrail, Lübnan, Beyaz Fosfor Bombası, Haber

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıyla olay oldu. Lübnan, İsrail'in yasaklı beyaz fosfor bombası kullandığını iddia etti. Beyaz fosfor bombasının savaşlarda kullanılmasının yasak olmasına rağmen İsrail'in Gazze'de de kullandığı akıllara geldi.