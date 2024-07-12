İsrail'in çekildi Tal al-Hawa'da onlarca ölü bulundu

Filistin'de soykırım yapan İsrail ordusu, Gazze'nin Tal al-Hawa bölgesinden çekildi. Arkasında yıkım bırakan İsrail askerlerinin çıktığı bölgede onlarca sivilin cansız bedeni bulundu.

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Gazze’deki sivil savunma sözcüsü Mahmud Basal, İsrail’in çekildiği Gazze şehrinin Tal al-Hawa mahallesinde en az 60 cansız beden bulunduğunu belirtti.

ARKALARINDA YIKIM BIRAKTILAR

İsrail Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdürüyor. Havadan ve karadan düzenlediği operasyonlarla sivilleri hedef alan İsrail ordusu, kuşattıkları şehirlerden çekilirken arkada Filistinlilerin cansız bedenlerini ve enkaza dönen evlerini bırakıyor.

Gazze’deki sivil savunma sözcüsü Mahmud Basal bugün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin çekildiği bölgenin merkezindeki Gazze şehrine bağlı Tal al-Hawa mahallesinde en az 60 cansız bedenin bulunduğunu söyledi.

ONLARCA ÖLÜ BULUNDU

Gazze sivil savunma ekiplerinin hayatta kalanları kurtarmak için harekete geçtiğini belirten Basal, "Düzinelerce ölü buldular. Öldürülenlerin çoğu aileler, kadınlar ve çocuklardı. Bazı cesetler köpekler tarafından yenmiş” ifadelerini kullandı.

Bazı cesetlerin bulundukları yerde gömüldüğünü aktaran Basal, “Diğerleri yakındaki hastanelere kaldırıldı. Birçok ceset hala enkaz altında. İsrail güçleri yakınlarda konuşlanmış durumda ve kurtarma çalışmaları düzenli olarak kesintiye uğruyor” dedi.