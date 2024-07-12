İsrail’in katliam geleneği! Hannibal’ın bin yıllık mazisi var

Filistin direnişinin önemli isimlerinden Dr. Musa Akkari, İsrailli yetkililerin itiraf ettiği “Hannibal Protokolü”nün bin yıllık Yahudi geleneği olduğunu söyledi. Akkari “Gelişmiş silahlarla kendi askerlerini ve ailelerini yaktılar. Suçu Hamas’a atarak terörizm söylemine gerekçe hâline getirdiler” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Musa Akkari, İsrail’in 7 Ekim günü ‘Hannibal Protokolü’ gereği kendi halkını kasıtlı olarak öldürdüğünü söyledi. Gazetemize konuşan Filistin direnişinin önemli isimlerinden Akkari “Yahudiler bu geleneği Roma Dönemi’nden itibaren uyguluyor” dedi.

Yahudilerde, düşmanın eline sağ geçmemek için kendi halkını öldürme geleneği ilk olarak MÖ 70’li yıllarda yaşandı. Masada Kompleksi adı verilen olayda Eleazer Ben Yair öncülüğünde 950 kişi Romalılara sağ yakalanmamak için aralarından seçtikleri 10 Yahudi tarafından öldürüldü.

Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Musa Akkari, sorularımızı cevaplandırdı.

Romalı Komutan Flavius Silva tarafından 8000 askerle kuşatılan Masada’daki olayın, İsrail tarafından revize edildiğini kaydeden Dr. Akkari “İsrail bu taktiği 7 Ekim’de tekrar kullandı. Hannibal Protokolü olarak yeniden uyarlanan bu kadim Yahudi geleneğine son şeklini veren isimler Kuzey Cephesi eski komutanı Yossi Peled, Albay Gabi Aşkenazi ve Askerî İstihbaratçı Albay Yaakov Amidror” oldu. Yine eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot ismi de bu noktada büyük önem arz ediyor. Protokole son şekli 1986 yılında verildi. Amaç, riskli rehine durumunda hem rehineler hem de karşı tarafın tamamen imha edilmesi. O gün gerek Erez Sınır Kapısı gerekse Reim ve Nahal Oz askerî noktalarında hedef, şahıs gözetmeksizin ‘herkesi vurun’ talimatı İsrail Genel Kurmay Başkanlığı tarafından verildi. Bu durum hem asker, hem istihbarat hem de uzman İsrailliler tarafından itiraf edildi ve İsrail basınına yansıdı. Sınır geçişleri ve kamp alanı havadan tarandı. Ortaya çıkan tabloya baktığınızda Hamas’ta o teknolojinin olmadığını zaten görürsünüz. Gelişmiş silahlarla kendi askerlerini ve ailelerini yaktılar. Sonra da suçu Hamas’a atarak terörizm söylemine gerekçe hâline getirdiler. Bu saldırıları hem esir sayısını düşürmek hem de Hamas imajı ve terör propagandasına destek sağlamak için gerçekleştirdiler. Biz düşmanımızı ve onun söylemlerini, silahlarını çok iyi tanıyoruz. İlk günlerde direnişi suçlayanlar da İsrail-Siyonist barbarlığının sınırlarını hem bu itiraflar hem de Gazze’de vahşetle gördüler” dedi.

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İTİRAF RAPORA YANSIDI

“Bir İsrail ordu kaynağının sözleri her şeyi açıklıyor” diyen Akkari şöyle konuştu: Raporda yer alan bilgilerde, o gün alınan kararı ve uygulanan Hannibal Protokolü için “doğrulanmış herhangi bir bilgi olmadan alınmış karar ve histeri vardı. Kararı alanlar, bölgedeki askerlerimizin vurulabileceğini biliyordu. Bölgedeki İsrail askerleri ve esirleri hakkında tam bilgi olmadan Gazze Şeridi’ne doğru havan topu saldırısı emri verildi. Net bir talimat olduğunu söyleyemem ama hiçbir aracın Gazze’ye dönmesine izin vermemenin ne demek olduğunu herkes biliyor. Bunun adı Hannibal Protokolü” şeklinde bilgiler var.

NETANYAHU SAVAŞ İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “barış an meselesi” açıklamasını sorduğumuz Dr. Musa Akkari “İsrail’de meclis, muhalefet, medya ve halk ateşin durmasını istiyor. Bu konuda tek sorun Başbakan Binyamin Netanyahu. O işgal topraklarında tek bir Filistinli kalmayıncaya kadar savaşmak yanlısı. Amacı elimizdeki esirleri alıp yarım kalan katliamı tamamlamak. Yıllar önce Oslo’da aynı oyun oynandı. Resmî imzalar atıldı ve işgal güçlerinin şehirler, köyler ve tüm Şeria’dan çekilmesi ile ilgili kararlar alındı. Ardından oyalama süreci başladı ve aradan geçen 30 yıla rağmen hiçbir şey değişmedi. İnisiyatifi İsrail’e veren hiçbir şartı kabul etmeyeceğiz. Şartları zamana yayarak direnişi boğmak ve tüm sahayı ele geçirmek istiyorlar. Tarihleri ve yaptıkları ortada. Elimizde tek kozu da onlara kaptırmayacağız. Bunca şehit ve gazi ile birlikte Filistin halkının çektiği acılar boşa gitmeyecek” yorumunu yaptı.