İsrail, Lübnan'ın güneyine 'beyaz fosfor bombası' yağdırdı

20 Aralık 2023 17:48 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 18:03

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 75 gündür devam ediyor. Gazze Şeridi'nde devam eden savaşın yanı sıra Lübnan'da bulunan Hizbullah'ta İsrail'e yönelik füze saldırıları düzenliyor. İsrail, bu saldırılara hava operasyonlarıyla karşılık veriyor. Bugün de İsrail, Lübnan'a yönelik hava saldırısı düzenledi. Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre saldırıda yasaklı beyaz fosfor bombası kullanıldı.

İSRAİL YİNE YASAKLI BOMBA KULLANDI

İsrail güçleri Lübnan'ın Kefr Şuba ve Halta beldeleri arasındaki dağlık bölgeyi ilk önce ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail, aynı bölgeyi daha sonra art arda fırlatılan yoğun beyaz fosfor bombasıyla vurdu.

Saldırının ardından Kefr Şuba ve Halta beldeleri semalarında uzun bir müddet beyaz sis kütlesi görüldü.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, sınırın bir başka bölgesinde yer alan Yarin, Mervahin, Nakura ve Cebel Lebbune beldelerinin etrafına topçu atışları ile saldırdı.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRINDA SON DURUM

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda şu ana kadar 117 Hizbullah mensubu, 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.