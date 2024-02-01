İsrail medyası duyurdu: Taraflar anlaştı! Gazze’de ateşkes an meselesi...

İsrail-Hamas arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalar her an bir ‘ateşkes’ kararı ile son bulabilir. Uzun süredir taraflar arasında arabulucuk rolünü üstlenen Katar ve Mısır, Paris'te kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İddiaya göre, 4 aydır süren savaşın ardından nihayet İsrail ve Hamas anlaştı. İsrail medyası, Katar'ın cumartesi günü ateşkes ilan edeceğini duyurdu.

İsrail 4 aydır Gazze’de katliamlarını sürdürürken, topyekün ablukadaki iki milyon Filistinli de çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Can kaybının 27 bine dayandığı şehirde, açlık, kıtlık ve salgın hastalıklar korkutuyor.

Gazze’de adeta çamura batan İsrail, ısrarla Hamas’ın sonunu getirmeden savaşı bitirmeyeceğini iddia ederken aylardır beklenen haber sonunda geldi.

HAMAS YENİLMEYİNCE ATEŞKES ŞART OLDU!

Wall Street Journal, bugün Paris’te gerçekleşen kritik zirvede Washington'un İsrail'e uzun süre Gazze'de ateşkes için baskı yaptığını bildirdi. Gazetenin iddiasına göre Amerikalı ve İsrailli askeri yetkililer Hamas'ın hayatta kalma becerisine giderek daha fazla güveniyor. İsrail'in ise ana savaş hedeflerinden bazıları şüphe uyandırırken acil bir anlaşma kaçınılmaz hale geldi.

ESİR TAKASI 3 AŞAMADA GERÇEKLEŞECEK

Anlaşmaya göre, esirler için 3 aşamanın önerildiği belirtiliyor. Buna göre ilk aşamada 45 gün içinde sivil takası gerçekleşecek, ardından askeri personel ve son olarak da cenazeler iade edilecek.

NETANYAHU İÇİN SON, FİLİSTİN İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Hâlâ anlaşmaya karşı çıkan Netanyahu’nun ise eninde sonunda durumu kabullenmek zorunda kalacağı düşünülüyor. İngiltere ve ABD ise devam eden süreçte Filistin’i tanımayı planlıyor.

ABD basınında adı açıklanmayan iki ABD’li yetkiliye dayandırılan iddiaya göre, Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların sona ermesinin ardından ABD’nin Filistin devletini tanımayı değerlendirdiği iddia edildi. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Gazze'deki çatışmaların sona ermesinin ardından Filistinlilere siyasi bir ufuk vermek için Filistin'i tanımayı düşündüklerini ifade etmişti.