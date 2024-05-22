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İsrail öldürmeye devam ediyor! Lübnan’ın güneyine hava saldırısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail öldürmeye devam ediyor! Lübnan’ın güneyine hava saldırısı
Lübnan, İsrail, Hizbullah, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yıllardır Filistinlilere kan kusturan işgalci İsrail, gözünü sınırdaki ülkelere de çevirdi. İsrail’in, Gazze ile birlikte Lübnan’a da saldırıları sürüyor. İşgalci ordusunun, Adeysa bölgesine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) Lübnan'ın sınır hattı üzerinde yer alan Adeysa beldesine saldırı düzenledi. Bunun sonucunda kimlikleri henüz açıklanmayan iki vatandaşın vefat ettiği bilgisi iletildi.

İsrail öldürmeye devam ediyor! Lübnan’ın güneyine hava saldırısı - 1. Resim

İSRAİL KANA DOYMUYOR

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda 308 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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