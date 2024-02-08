İsrail ordusu, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü: Toplam sayı 124'e çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Bugün bir gazeteci daha öldürüldü. Filistin Televizyonunda çalışan gazeteci Nafiz Abdulcevvad'ın da hayatını kaybetmesiyle toplam öldürülen gazeteci sayısı 124 oldu.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 4 ayı aşkın süredir devam ediyor. Saldırılarda her geçen gün ölüm sayısı daha da yükseliyor. İsrail ordusunun hedefinde Filistinlilerin yanı sıra gazeteciler de var.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'taki evini hedef alması neticesinde Filistin Televizyonunda çalışan gazeteci Nafiz Abdulcevvad'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

TOPLAM ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 124'E ÇIKTI

İsrail'in Gazze'de saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 124'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Abdulcevvad'ın ailesine ve Filistinli gazetecilere baş sağlığı ve sabır temennisinde bulunuldu.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.