İsrail ordusu Hamas'ın 'Gazze metrosu'nu buldu! İçinden kamyonet geçiyor, 4 kilometreden uzun 50 metreden derin...

Adeta bir örümcek ağı gibi Gazze'yi saran tüneller, 7 Ekim'den bu yana işgalci İsrail ordusunun kabusu oldu. Yüzlerce kilometre uzunluğa ve 70 metre derinliğe sahip olan tüneller yer altı şehrini andırırken, yeni bulunan bir tünel iseolarak adlandırıldı.

İsrail ordusu, Gazze'de yaklaşık üç metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olan bür tüneli açığa çıkardıklarını duyurdu. Tünelin, motorlu taşıtların geçişine uygun şekilde inşa edildiği belirtildi. Tünel, şu ana kadar Gazze'de bulunan en büyük ve İsrail sınırına en yakın yeraltı yapısı olarak kayıtlara geçti.

ASKERİ İSTİHBARATIN HABERİ YOKMUŞ

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre; askeri istihbarat şu ana kadar tünelin varlığından haberdar değildi. Bölgedeki askerlerin açığa çıkarmasıyla tünel tespit edildi.

İsrail ordusuna göre, Erez sınır kapısı yakınlarındaki sınır çitlerine 200-400 metre mesafede Filistinli militanlarla çatışmaya giren İsrail askeri, çatışmanın ardından bölgede arama çalışması başlattı. Militanların bir tünelden geldiklerini düşünen askerler, bölgede yaptıkları arama çalışmasının ardından sonu Cibaliye mülteci kampına kadar uzanan tünelin girişini tespit etti.

Tünelin içinde iletişim sistemleri, elektrik şebekesi, havalandırma sistemi ve kanalizasyon altyapısı bulunduğu ve tüneli kullanarak motorsiklet veya başka bir motorlu taşıtla Erez kapısının çok yakınına çıkmanın mümkün olduğu öne sürüldü.

'HAMAS LİDERİNİN KARDEŞİ İNŞA ETTİRDİ' İDDİASI

İsrail istihbaratının iddiasına göre tünel, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar tarafından inşa edildi. Tünelin yapımı için Gazze Şeridi'ndeki en yetenekli ustaları bir araya getirdiği iddia edilen Sinvar'ın söz konusu tünelde araba kullanırken çekilen görüntülerinin de bulunduğu iddia edildi.

Haaretz'e konuşan İsrail ordusundan kaynaklar Gazze'deki tünel sisteminin genişliğinin ve ele geçirilen silahlardan bazılarının kendileri için sürpriz olduğunu ve bu nedenle Gazze'deki kara operasyonunun beklenenden uzun sürebileceğini söyledi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail birliklerinin Erez kapısı yakınlarında keşfedilen tünelin yıkılması için çalışmalara başladıkları aktarıldı.

Söz konusu tünelden İsrail askerlerine saldırılar düzenlendiği ifade edilen açıklamada, tünelin İsrail'e kadar uzanmadığı belirtildi. Konuyla ilgili Hamas'tan henüz bir açıklama yapılmadı.