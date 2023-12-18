İsrail'in tünel endişesi! Hamas'ı engellemek için yer altına duvar örecek

18 Aralık 2023 12:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 12:29

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail Ordu Radyosu'nun raporuna göre, İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nde tünel inşasını engellemek amacıyla duvar yapmayı planlıyor. Gazze'nin İsrail'e yönelik saldırıları durdurmasının ardından yapmayı planladığı duvarın inşası için Mısır hükümeti ile görüşmeler yapılacak. Ayrıca Kahire'nin bu güvenlik ihtiyacını anlayışla karşılayacağı umuluyor.

İSRAİL TÜNEL ENDİŞESİ

İsrail'in 'i24News' televizyonunda yer alan bir haberde, Mısır'ın Sina ile Gazze Şeridi arasındaki bölgede tünel bulunmadığını defalarca belirtmesine rağmen, İsrail yönetiminin Selahaddin Ekseni'nin doğusunda bulunan yer altı tünellerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

SELAHADDİN EKSENİ

Ayrıca, İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail güçlerinin geçen hafta Mısır sınırına yakın Refah kentindeki evlere yoğun hava saldırılarına işaret etti. Bu saldırıların hedefinin "Selahaddin Ekseni" olarak bilinen bölgedeki iddia edilen tünellerden geçen Hamas unsurları olduğunu öne sürdü.

Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki 14 kilometrelik tampon bölge olan "Selahaddin Ekseni" Akdeniz kıyısından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.