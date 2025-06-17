İsrail ordusu itiraf etti! "İran'dan gelen tehditler devam ediyor"

Siyonist ordu Sözcüsü Effi Dufferin, İran'dan gelen tehditlerin sürdüğünü vurgulayarak gece boyunca önemli bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Dufferin, "İran’ın kalbinde konuşlanmış bir fırlatma ekibi tespit edildi. Hava gücümüz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

İsrail ordu Sözcüsü Dufferin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail’in hava sahasına yönelik tehditlerin arttığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gece boyunca uçaksavar füzeleri fırlatmaya hazırlanan bir İran fırlatma timi etkisiz hale getirildi. Hava tehditleri karşısında harekete geçmeye ve onları düzenli bir plana göre imha etmeye devam ediyoruz."

İSRAİL'E 30'A YAKIN FÜZE ATILDI

İsrail Ordusu Sözcüsü, sabah ve akşam saatlerinde İsrail topraklarına yaklaşık 30 füze atıldığını belirtti. Dufferin, füzelerin çoğunun önlendiğini ancak bazı isabetlerin de yaşandığını belirterek şu uyarıda bulundu:

"Çoğu ele geçirilecek, ancak isabetler de tespit edildi. Vatan Cephesi Komutanlığı'nın talimatlarına dikkat etmek önemlidir."

ABD İSTİHBARATI: İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI "SADECE BİRKAÇ AY" GERİLETİLDİ

İsrail Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Gideon Saar, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına dair ABD istihbaratının ilk değerlendirmelerini paylaştı. Saar, saldırıların İran’ın nükleer programını "yalnızca birkaç ay" geriye götürdüğünü belirtti.

MOSSAD BİNASI HEDEF ALINDI

İran medyası, sabah saatlerinde düzenlenen balistik füze saldırısında İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD’ın binasının hedef alındığını duyurdu. İsrail makamları, bina hasarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İranlı yetkililer ise sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, "bugünkü misillemenin başarıyla sonuçlandığını" aktardı.