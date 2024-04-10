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Gazze'de bayram da yok... İsrail yine sivilleri bombaladı: Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ramazanda saldırılarını ara vermeden devam ettiren İsrail, bayram arifesinde de sivilleri vurdu. Deyr el-Balah kentinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulun çevresini hedef alan işgal topçu bombardımanı sonucu 4'ü çocuk, en az 14 sivil hayatını kaybetti.

Gazze'de saldırıların 186. gününde işgal uçakları ve topçularının Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi etkisi altına alan bombardımanında şehit ve yaralıların olduğu belirtildi. İsrail, Ramazan Bayramı arifesinde can almaktan geri durmadı. 

Gazze'ye yönelik saldırılarında şu ana dek 33 binden fazla sivili katleden İsrail, bu kez de Deir ul Balah'ı bombaladı. Gazze Şeridi'nin ortasında, Deyr el-Balah kentinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı bir okulun çevresini hedef alan işgal topçu bombardımanı sonucu 4'ü çocuk, en az 14 sivil hayatını kaybetti.

İşgal kuvvetleri ayrıca, Refah kenti sahiline top mermileri ve ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

Bu arada Han Yunus'ta halk ve sağlık görevlileri, çoğu çürümeye yüz tutmuş yaklaşık 84 şehidin cenazesine ulaştı. Naaşların bir kısmı Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'ne nakledilirken diğerleri ise halk tarafından defnedildi.

Gazze'de, işgal saldırısının başlangıcından bu yana şehit olanların sayısı 33 bin 200'ü, yaralıların sayısı ise 76 bini aştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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