İsrail tarihe de soykırım uyguluyor! Gazze’nin en eskisi 700 yıllık cami yok edildi

İşgalci İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda Filistin'in kültürel mirasını doğrudan hedef alarak onlarca tarihi yapıyı yok etti.

Gazze’nin Şucaiyye bölgesinde ve yer alan ve 1360 yılında inşa edilen Zafer ed-Demri Camii, Gazze Şeridi’nde önde gelen tarihi yapılardan biriydi. Cami, İsrail bombardımanında tamamen yıkıldı.

İsrail’in 2014’te Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında da hedef alınan cami büyük zarar görmüş, 2015 yılında mimari aslına uygun şekilde titiz bir restorasyondan geçirilmişti.

BÜYÜK ÖMER CAMİİ

Gazze’nin tarihi Eski Şehir bölgesinde yer alan ve bölgenin en eski ve en büyük camisi olan Büyük Ömer Camii’nin tarihi Hristiyanlık ve İslam’dan da öncesine dayanıyor. Tarihi Filistin topraklarında yerel dinler için mabed olarak kurulan yapı, Bizanslılar tarafından 5. yüzyılda kiliseye, 7’inci yüzyılda Halife Hazreti Ömer döneminde camiye çevrildi.

Ünlü seyyah İbn Batuta’nın “estetik cami” olarak nitelendirdiği caminin 1400 yıllık minaresi, İsrail bombardımanında yıkıldı, caminin bir bölümü de zarar gördü.

AZİZ PORPHYRİUS KİLİSESİ

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan ve 4. yüzyılda inşa edilen Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, “dünyanın en eski üçüncü kilisesi” olarak biliniyor.

Gazze’de yerinden edilmiş yüzlerce Hristiyan’ın sığındığı kilise İsrail bombardımanı sonucu yıkıldı. Saldırıda, kiliseye sığınanlar Gazzeli Hristiyanlardan 18’i yaşamını yitirdi. Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor.

REFAH MÜZESİ

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan ve tarihi eserlere ve kültür merkezine ev sahipliği yapan Refah Müzesi, İsrail’in 11 Ekim’de düzenlediği hava saldırısında yerle bir oldu. Müzedeki sikkeler, bakır ve toprak eserler gibi “paha biçilemez” tarihi eserler enkaz altında kaldı.

Müze Müdiresi Dr. Süheyla Şahin, yıkımın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “büyük emeklerle kurulan müzede taş taş üstünde kalmadığını” belirtti.

BİZANS KİLİSESİ

Bilad-ı Şam bölgesinin en eski kiliselerden biri olan, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye beldesindeki Bizans Kilisesi, miladi 5. yüzyılda inşa edildi. Kilise, İsrail bombardımanında tamamen yerle bir edildi.

AZİZ HİLARİUS MANASTIRI

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Balah kentinde yer alan ve “Hızır Türbesi” olarak da adlandırılan tarihi yapı, Bizans döneminde Aziz Hilarius'un (miladi 278-372) Filistin'de yaptırdığı ve ölümüne kadar ikamet ettiği ilk Hıristiyan manastırıdır. İsrail ordusunun hava saldırılarında bir bölümü bombalanan tarihi yapı, Filistin'de hala ayakta olan en eski manastırdı.

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