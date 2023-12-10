İsrail vurdukça güçleniyorlar! Hamas'ı yok etmek neden imkansızlaştı?

10 Aralık 2023 22:50 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 23:47

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 40 bin askerle Gazze'nin kuzeyini işgal ederken, bölgeyi de bombardıman altına aldı. Çatışmalar nedeniyle, iki milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı, 6 bini çocuk, 16 binden fazla sivil hayatını kaybetti.

Hastaneler, ambulanslar, mülteci kampları, evler ve binalar vuruldu… 2 milyon kişi, aç, susuz ve elektriksiz bırakıldı. Ancak tüm bu topla cezalandırma eylemine karşılık, Gazze halkı umudunu bağladığı Hamas’tan vazgeçmedi. Aksine kanlı saldırılar, direniş grubuna bağlılığı daha da artırdı.

KİTLESEL CEZALANDIRMA, HAMAS'TAN VAZGEÇİREMEDİ

İsrail ise kuzeyde elde edemediğini, güneyde bulmak için harekete geçti. İsrail ordusu sadece Hamas'ı hedef aldıklarını iddia etseler de, hükümetin gerçekte neyin peşinde olduğu konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor.

Nihai hedef ne olursa olsun, İsrail'in Gazze'ye yönelik toplu yıkımı derin ahlaki sorunları da beraberinde getirirken, Netanyahu hükümetini de başarısızlığa mahkum ediyor.

Aksine, Filistinliler arasındaki kızgınlığı daha da arttırdı. İsrail saldırısı, görünüşte hedef alınan grubu dağıtmayı da başaramadı.

NETANYAHU SAVAŞIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN DETAYI ATLADI

İsrail, hava bombardımanları ile Gazzelileri demoralize ederek, kırılma noktasına zorlarken, karşılığında ayaklanma ve taraf değiştirme bekliyordu.

Bu taktiği ile eli kanlı diktatörlerin izinden giden İsrail lideri Netanyahu, ,

tarih boyunca toplu cezalandırma çabalarının başarıya ulaşamadığını ise göz ardı etti.

HAMAS’I BİTİRME ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

İsrail ordusu yaklaşık iki aydır süren ağır askeri operasyonlara ve ABD’nin desteğine rağmen, Gazze’de aradığını bulamadı. Hiçbir engeli olmadan, dünyanın gözü önünde katliam saçan Netanyahu, Hamas'ı bitireceğini söylerken, kısmi bir zafer bile elde edemedi.

İsrail ordusunun Hamas'ın üs olarak kullandığını iddia ettiği El Şifa hastanesine yönelik çok övülen operasyonlarından sonra bile, Hamas tüm varlığıyla direnişe devam etti. Gazze’de sonuç alamayan İsrail istihbaratı, Hamas liderlerini dünya genelinde arayıp suikastlar düzenleyeceğini bile söyledi.

KATLİAMLAR VE SALDIRILAR DİRENİŞİ BESLEDİ

Ancak İsrail’in Gazze dışındaki işgalleri, yol açtığı yıkım ve ölüm Hamas’ı beslemekten öteye geçemedi. Hamas lideri Ebu Ubeyde savaşa hazır binlerce mücahit olduğunu ve sırada beklediklerini söylerken, İsrail’i bekleyen yenilgiye dikkat çekiyordu. Çünkü Hamas saflarını dışarıdan değil doğrudan yerel halktan topluyordu. Aileleri katledilen, evlerinden olan ve kendi topraklarından çıkarılmaya çalışan binlerce genç, bugün direnişin parçası olmak için ölümü göze alıyor.

İSRAİL ÇIKMAZA GİRDİ

Öte yandan Filistin topraklarındaki Yahudi nüfusunun artışı, çatışmayı da durmadan körüklüyor. 1977'de yaklaşık 4 bin kadar yerleşimci varken, bugün bölgede 500 binden fazla İsrailli yerleşimci yaşıyor. Yerleşimler büyüdükçe, İsrailliler ve Filistinliler arasındaki uyum da dağılıyor. İki devletli çözüm fikrinin 1990'lardan bu yana inandırıcılığını kaybetmesi ile beraber Filistinliler artık tek çareyi direniş güçlerinde, Hamas'a destek vermekte buluyor.

İsrail’in tek taraflı adımları savaşı çıkmaza sürüklerken, Filistinlilere de Hamas'ı desteklemek dışında gerçek bir alternatif sunamıyor.