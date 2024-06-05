İsrail üssünde mühimmat patlaması 9 askeri yaraladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Filistin'de katliam yapan İsrail ordusuna ait bir üstte mühimmat patlaması meydana geldi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 2'si ağır olmak üzere 9 askerlerinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki bir askeri üstte mühimmat patlaması sonucu ikisi ağır, 9 askerin yaralandığını açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, dün İsrail'in güneyindeki bir askeri üstte mühimmatın patladığı belirtildi.
Patlamada, ikisi ağır olmak üzere 9 askerin yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı