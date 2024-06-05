İsrail üssünde mühimmat patlaması 9 askeri yaraladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme: 5 Haziran 2024 10:42 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Filistin'de katliam yapan İsrail ordusuna ait bir üstte mühimmat patlaması meydana geldi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 2'si ağır olmak üzere 9 askerlerinin yaralandığı belirtildi.