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İsrail üssünde mühimmat patlaması 9 askeri yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail üssünde mühimmat patlaması 9 askeri yaraladı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistin'de katliam yapan İsrail ordusuna ait bir üstte mühimmat patlaması meydana geldi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 2'si ağır olmak üzere 9 askerlerinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki bir askeri üstte mühimmat patlaması sonucu ikisi ağır, 9 askerin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, dün İsrail'in güneyindeki bir askeri üstte mühimmatın patladığı belirtildi.

Patlamada, ikisi ağır olmak üzere 9 askerin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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