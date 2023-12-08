İsrail yeni silahları Gazze'de deniyor! 5 bin kişi buharlaşıp yok oldu

8 Aralık 2023 03:39 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 11:00

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - İsrail’in toplu katliama tabi tuttuğu Gazze’de binlerce sivilin bedeni eriyerek enkaza karıştı. Gazzeli Doktor Muhammed Hadi, İsrail’in yasaklı silah denemelerinin hedefi olan bazı mahalleleri, geride delil bırakmamak amacıyla içerisindeki tüm canlılarla birlikte yok ettiğini söyledi.

Ortopedist doktor Hadi “Bize gelen vakaların çoğu daha önce kesinlikle dünya da görülmemiş örnekler. İsrail, yakıcı olmanın çok ötesinde eriten etkiye sahip füzeler kullanıyor. Gazze’de 5 binden fazla kişi bu bombalarla âdeta buharlaştı. Geride hiçbir iz bırakmadan toprağa karıştılar. Bu korkunç bir durum ve maalesef bu suç Gazze halkı üzerinden işleniyor” dedi.

ORGANLAR ERİYEREK YOK OLMUŞ

“Yasaklı fosfor bombaları, kimyasal başlıklı füzeleri falan aşan bir boyut bu” diyen Hadi, şu ifadeleri kullandı:

“Birçok yaralı ve şehidimizin vücudunun bazı organları bıçakla ayrışır gibi eriyerek yok olmuş. Yine bazılarında şarapneller bildiğimiz etkinin çok ötesinde vücudun içerisinde patlamış. Ya da o organı alsanız dahi şarapnel etkisinden bedeni kurtaramıyorsunuz. Yere düşmeden kılıç darbesine benzer yaralarla vahşi bir öldürme aygıtına dönüşen silahlarla saldırıyorlar.

Bunların birçoğu fiziki unsurların ötesinde kimyasal formlarla şekillenen öldürme, yaralama biçimleri. Gazze’de herkesi hayrete düşüren onlarca bulgu ile karşılaştık. ABD ve İsrail, Gazze halkını alenen kobay olarak kullanıyor. Özellikle Şucaiye, Cebaliye, Han Yunus, Beyt Hanun gibi bölgelerde bu silahlar denendi.”

DELİLLER TOPLANIYOR

Filistinli uzman Sadık Omar ise, güçlerinin yettiğince delil toplamaya çalıştıklarını ancak İsrail’in buna tüm gücüyle engel olduğunu söyledi.

Bölgeye hiçbir uzman ya da Birleşmiş Milletler (BM) dâhil uluslararası gözlem gücünün giremediğini kaydeden Sadık Omar şu açıklamayı yaptı: “Birleşmiş Milletler görevlisi Lynn Hasting Gazze’ye girmek ve iddiaları yerinde görmek istedi. İsrailli yetkililer, Hasting’in vizesini iptal etti. Çünkü çok basit yöntemlerle dahi yasaklı silahlara ait izleri görmek, tespit etmek mümkün. Yine kendi imkânları ile delil toplayan 30’dan fazla gazeteci de özel operasyonlarla sırf bu sebeple katledildi.

Siyonist işgal rejimi, dünyanın Gazze’deki savaş suçlarına şahit olmasını veya bunların BM ya da bağımsız kuruluşlar tarafından belgelenmesini istemiyor. İsrail, ilk 5 gün sadece elindeki silahları kullandı. Akıllı mühimmat adı verilen öldürme araçlarını kullandı. Ancak birinci haftanın bitimi ile birlikte tahrip gücü yüksek, toplu ölümleri olabildiğince artıran yapay zekâ faktörünün de hâkim olduğu yeni bir strateji izlemeye başladılar. Şu ana dek 40 bin ton; yani 4 nükleer bomba gücüne eşit bomba ile Gazze yakılıp yıkıldı. Zırh delici bombalara ek kalibresi, etki gücü ve öldürme biçimi itibarı ile daha önce hiç kullanılmamış birçok öldürme aracını bu 63 günlük dönemde sahaya sürdüler.

Bizim ulaştığımız bilgilere göre Gazze’de 20’den fazla silah ilk defa denendi. Elimizden geldiğince delil topluyoruz ancak nefes dahi alınmayan bir yerden neyi ne kadar çıkarabiliriz bilmiyorum. İsrail’in attığı her bomba bir savaş suçu. Ancak her açıdan kuşatılmış 2,5 milyonluk Gazze bu benzersiz vahşeti tüm dünyanın izlediği bir kayıtsızlıkla yaşıyor.”