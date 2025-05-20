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İsrail yine Gazze'deki sivilleri hedef aldı! En az 37 can kaybı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrail yine Gazze&#039;deki sivilleri hedef aldı! En az 37 can kaybı var
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 37 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 37 kişi hayatını kaybetti.

BENZİN İSTASYONUNU HEDEF ALDI

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusunun Deir-el Balah şehrindeki bir evi bombalaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Nuseirat Kampı’ndaki bir benzin istasyonunu hedef alan İsrail saldırısında ise 15 kişi öldü.

İsrail güçlerinin Gazze şehrindeki yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı Musa Bin Nusayr Okulu'nu vurduğu, bu saldırıda da en az 10 can kaybı yaşandığı bildirildi.

Öte yandan saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı ve enkaz altında kalanların olduğu belirtildi.

İsrail yine Gazze'deki sivilleri hedef aldı! En az 37 can kaybı var - 1. Resim

CAN KAYBI EN AZ 53 BİN 339'A ULAŞMIŞTI

Gazze Şeridi’nde sağlanan ateşkesi 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozan İsrail, son olarak bölgeye geniş çaplı kara harekatı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53 bin 339’a ulaştığı bildirilmişti.

Yaralı sayısının ise 121 bin 34’e yükseldiği aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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