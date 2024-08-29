İsrail yine katliam yaptı! Sivillere yönelik saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinli öldü

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Ağustos 2024 21:07 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 21:12 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir apartman dairesini hedef alarak 4'ü çocuk 7 Filistinliyi katletti. İşgalci ordusunun bölgeye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.