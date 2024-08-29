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İsrail yine katliam yaptı! Sivillere yönelik saldırıda 4'ü çocuk 7 Filistinli öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail yine katliam yaptı! Sivillere yönelik saldırıda 4&#039;ü çocuk 7 Filistinli öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir apartman dairesini hedef alarak 4'ü çocuk 7 Filistinliyi katletti. İşgalci ordusunun bölgeye sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

El-Avde Hastanesi'nden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir apartman dairesini hedef aldığını söyledi.

İSRAİL YİNE ÇOCUKLARI KATLETTİ

Sağlık yetkilisi, saldırı sonucu ölen 4'ü çocuk 7 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini ifade etti.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Nusayrat kampındaki Es-Salihi binasındaki bir apartmanı bombalaması sonucunda ölenlerin El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldığını belirtirken, ölü sayısına ilişkin bilgi vermedi.

ÖLÜ SAYISI 38'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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