Hamas ve İsrail anlaştı! Gazze'de çatışmalara 'çocuk felci aşısı' arası

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ve Hamas’ın Gazze Şeridi’nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı noktada 3’er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.

DSÖ Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı bölgede 3'er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde çocuk felcine yönelik aşı kampanyasının pazar günü başlaması planlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı noktada 3'er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.

Peeperkorn, aşı kampanyası kapsamında Gazze Şeridi'nin merkezinde, güneyinde ve kuzeyinde 3'er günlük insani duraklamalar yapılacağını belirterek, "Anlaştığımız şekilde kampanya 1 Eylül'de Gazze'nin merkezinde üç gün sürecek ve aşılama sırasında insani bir ara verilecek" ifadelerini kullandı. Peeperkon, ihtiyaç duyulması halinde her bir bölgedeki insani duraklamanın bir gün daha uzatılacağını aktardı.

İlginizi Çekebilir Hamas: Ateşkesi ABD engelliyor

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), aşı kampanyasının İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

DSÖ, 23 Ağustos'ta en az bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç olduğunu doğrulamış, söz konusu vaka bölgede 25 yıldır görülen ilk vaka olarak kayıtlara geçmişti.