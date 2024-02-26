İsrail yine Lübnan'ı vurdu, üst düzey komutan öldü! 60 füzeyle anında karşılık verildi

Gazze'de binlerce Filistinliyi katleden İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. Araçları ve binaları bombalayan İsrail, üst düzey Hizbullah komutanını öldürdüğünü duyurdu. Lübnan, Golan tepelerine karşılık olarak 60 füze atıldığını açıkladı.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, bölgede gerilimi artıracak saldırılara devam ediyor. Savaşı Ortadoğu geneline yaymaya çalışan İsrail, Lübnan'a bir saldırı daha düzenledi. Daha önce Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla, araçları, binaları ve depoları hedef alan İsrail, üst düzey Hizbullah komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

İSRAİL UÇAKLARI LÜBNAN'I VURDU

İsrail, savaş uçakları bugün Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. İsrail'den yapılana açıklamaya göre hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hassan Hüseyin Selami'yi öldü.

Hüseyin Selami'nin Hizbullah bünyesindeki Nasır Birliğinden ve İsrail'e tanksavar füzeleri fırlatılmasından sorumlu olmasının yanı sıra Hizbullah'ın askeri kanadında tugay komutanı rütbesinde olduğunu belirtildi.

HİZBULLAH DOĞRULADI

Hizbullah da yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Mecadil beldesine düzenlenen saldırıda Selami'nin öldürüldüğünü doğruladı.

LÜBNAN 60 FÜZEYLE KARŞILIK VERDİ

Hizbullah'tan yapılan bir başka yazılı açıklamada, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık olarak işgal altındaki Golan Tepelerindeki bir askeri üssün 60'a yakın katyuşa füzesiyle hedef alındığı duyuruldu.