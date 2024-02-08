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    • İsrail zulmünde son nokta! 3 ay önce öldürdüler, şimdi evlerini patlattılar

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Filistin, Batı Şeria, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da üç ay önce öldürdükleri Filistinli bir ailenin El Halil kentindeki evinin duvarlarını patlattı.

    İsrail güçleri, El Halil kentinde üç ay önce öldürdükleri Hasan Kafişe'nin ailesine ait, 6 katlı binanın üçüncü katındaki evinin duvarlarını patlayıcı madde kullanarak yıktı.

    İsrail zulmünde son nokta! 3 ay önce öldürdüler, şimdi evlerini patlattılar

    Kentte İsrail askerleri ve Filistinliler arasında arbede çıktı. Filistinliler, gerçek ve plastik mermi kullanan askerlere taş atarak karşılık verdi.

    İsrail zulmünde son nokta! 3 ay önce öldürdüler, şimdi evlerini patlattılar

    İsrail askerleri, Beytüllahim kenti ile Doğu Kudüs arasında yer alan En-Nafak kontrol noktasına ateş açarak 1 İsraillinin ölümüne, 7'sinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Kafişe'yi ve ailesinden 2 kişiyi 16 Kasım 2023'te öldürmüştü.

    İsrail zulmünde son nokta! 3 ay önce öldürdüler, şimdi evlerini patlattılar

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailFilistinBatı Şeria
    Haberler > Dünya > İsrail zulmünde son nokta! 3 ay önce öldürdüler, şimdi evlerini patlattılar
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