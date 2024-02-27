İsrail'de Gazze saldırısının gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemi başladı

İsrail'de halk; Gazze'ye yönelik saldırıların ve kuzeyde Hizbullah ile çatışmaların gölgesinde yerel seçimler için sandık başına gidiyor. 7 milyondan fazla insanın oy kullanacağı seçim sonuçları 1 hafta içinde açıklanacak. Öte yandan çatışmalar nedeniyle 14 noktada seçimler kasım ayında yapılacak.

İsrail'de 5 yılda bir yapılan yerel seçimler, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği aralıksız bombardımanlar nedeniyle 31 Ekim 2023'ten 27 Şubat 2024'e ertelenmişti.

14 NOKTADA OY VERME İŞLEMİ KASIM AYINDA YAPILACAK

İsrail'in Gazze çevresi ve Lübnan sınırında tahliye ettiği belde ve şehirlerin yer aldığı 14 yerel yönetimde ise seçimler yapılmayacak. Buralarda yaşayan İsrailliler, 19 Kasım'da oy kullanacak.

7 MİLYONDAN FAZLA İNSAN OY KULLANACAK

İsrail İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki 7,2 milyon kayıtlı seçmen, 12 bin sandıkta 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi 22.00'a kadar devam edecek.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarda görev alan askerler için bölge içinde 12 sandık kurulduğunu, ülke genelinde 150'si mobil olmak üzere toplam 925 sandık hazırlandığını bildirdi. Askerlerin 20-27 Şubat tarihlerinde oy verebileceği kaydedildi.

1 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Seçimlerin kesin sonuçlarının ise Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar ve Lübnan sınırında yerinden edilen İsrailli seçmenlerin oy kullanacağı 400 bin kadar çifte zarflı oyun sayımı zaman alacağı için yaklaşık 1 hafta sonra açıklanması bekleniyor. Çifte zarf sistemi, kayıtlı olduğu sandıkta oy veremeyen seçmenlerin posta yoluyla oylarını göndermesi için kullanılıyor.

GAZZE SALDIRILARI GÖLGESİNDE SEÇİM...

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları, kuzeyde Lübnan Hizbullah'ı ile çatışma riski, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumu ile siyaset ve güvenlik gündeminin kamuoyunu meşgul etmesi nedeniyle ülkede seçim heyecanı hissedilmiyor.

İsrail'de yerel seçimlerde bağımsız aday listeleri öne çıkıyor. Partilerden isimler, burada görüşlerine yakın kişilerle ittifak yaparak yerel mecliste sandalye elde etmeye çalışıyor. İsrail'de yerel seçimler, partilerin siyasi gücüne ilişkin tabloyu yansıtmıyor.