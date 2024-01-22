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    İsrail'de halk Meclis'i bastı! İsrailli esir yakınları milletvekillerine hakaretler yağdırdı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Netanyahu, Gazze'de Hamas ile yoğun şekilde mücadele ederken iç politikada yaşadığı sorunlarla da başı dertte. Yakınları Hamas'ın elinde esir olan İsrailliler Knesset'i (İsrail Meclisi) bastı, esir takası için bir çaba göstermeyen milletvekillerine, "Çocuklarımız öldürülürken siz burada oturmayacaksınız." diyerek tepki gösterdi.

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yakınları Hamas’ın elinde esir olan bir grup, İsrail Meclisini (Knesset) basarak milletvekillerinden yeni bir esir takası mutabakatı için çalışma yapmalarını istedi.

    'BURADA OTURAMAZSINIZ'

    Bir grup esir yakını, güvenlik görevlilerinin engellemelerini aşarak Batı Kudüs’te yer alan İsrail Meclisindeki Maliye Komitesi görüşmesinin yapıldığı salona girdi.

    "Onları (esirleri) geri getirin" yazılı tişört giyen ve pankartlar taşıyan göstericiler, Hamas ile yeni bir esir takası yapılası için milletvekillerine çağrıda bulundu.

    Sosyal medyaya yansıyan videolarda, esir yakınlarının İsrail Meclisine baskını sırasında tansiyonun zaman zaman yükseldiği görüldü.

    Görüntüde esir yakınlarından birinin “Çocuklarımız öldürülürken siz burada oturmayacaksınız." şeklinde bağırdığı duyuldu.

    NETANYAHU TOPUN AĞZINDA

    İsrail ordusunun açıklamasına göre, Gazze Şeridi’nde 136 İsrailli esir bulunuyor.

    Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs'teki evinin önünde de çadır kurarak protesto yapan esir yakınları, hükümeti halkın güvenliğini sağlamakta başarısız olmakla suçlayor, esirleri kurtarmak için bir an önce anlaşma yapılması çağrısında bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailMeclisBaskın
    Haberler > Dünya > İsrail'de halk Meclis'i bastı! İsrailli esir yakınları milletvekillerine hakaretler yağdırdı
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