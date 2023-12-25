25 Aralık 2023 22:39 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 22:51

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattıkları Aksa Tufanı Operasyonu ile 241 İsrailli, Gazze Şeridi'ne geçirildi. O gün başlayan savaş ise hala sürüyor. İsrail, rehin alınan İsraillileri serbest kalmadan, savaşın bitmeyeceğini söyledi ancak şu ana kadar hiçbir rehine Hamas'ın müsadesi olmadan kurtulamadı. Hamas karşısında hezimet yaşayan Netanyahu'ya ise İsrail'de tepkiler sürüyor. Gazze'deki esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun meclisteki konuşmasını keserek protesto etti.

NETANYAHU ZAMAN İSTEDİ

Mecliste konuşma yapan Başbakan Netanyahu, Gazze'de "savaşın devam edeceğini", esirlerin evlerine dönmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. "Askeri baskı olmadan 100'den fazla rehinenin serbest kalmasını sağlayamazdık." ifadeleriyle Netanyahu, Hamas ile yapılan esir takasında 81 kişinin yanı sıra çeşitli anlaşmalarla 100'den fazla esirin İsrail güçlerinin saldırıları sayesinde serbest bırakıldığını savundu. Netanyahu, Gazze'deki esirleri, "askeri baskı yoluyla kurtardıklarını, ancak bunun için zamana ihtiyaç duyduklarını" söylemesi üzerine, mecliste bulunan bir esir yakını "Zamanımız yok." diye bağırarak itiraz etti. Bunun üzerine İsrailli esirlerin yakınları hep birlikte "ahşav" (şimdi) sloganlarıyla Netanyahu'nun konuşmasını bastırarak, esirlerin derhal evlerine dönmesini istedi.

129 İSRAİLLİ HALA REHİN

Gazze'deki İsrailli esirler Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenlerken çok sayıda İsrailli esir alınmıştı. Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. İsrail’e göre Gazze’de halen 129 İsrailli esir bulunuyor. Tel Aviv yönetiminin, esir takası anlaşması kapsamında çatışmalara "insani ara verilmesini" istediği, Hamas’ın ise saldırıların tamamen sonlandırılacağı bir "ateşkes" anlaşmasında ısrar ettiği belirtiliyor.