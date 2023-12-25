25 Aralık 2023 21:53 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 22:06

Hamas ile İsrail arasındaki savaş devam ediyor. İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal etti ve 20 bini aşkın sivili katletti. Ancak, özellikle kara harekatının başladığı 27 Ekim'den sonra İsrail ordusu ağır kayıplar vermeye başladı. Bugün de Kassam Tugayları, İsrail'in askeri kışlasına füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

KATLİAMLARA KARŞILIK FÜZE SALDIRISI

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, saldırının "Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik Siyonistlerin yaptığı katliama karşılık" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İSRAİL ASKERLERİNDEN ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Öte yandan Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Direniş, Hanita mevkisinde İsrail düşman askerlerinin bulunduğu bir mevziiyi uygun silahlarla hedef aldı, saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğunu teyit ettik." denildi.

Hizbullah ikinci açıklamasında, "Avivim Yahudi yerleşim birimi ve işgal altındaki Manara bölgesinde bir binanın içindeki İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevziinin vurulduğunu" duyurdu.

İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

KASSAM 40 İSRAİL ASKERİNİN BULUNDUĞU EVİ HEDEF ALDI

Kassam Tugayları, "Mücahitlerimiz, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye’de bir evde saklanan 40 askerden oluşan özel bir Siyonist kuvveti, TBG mermileriyle hedef alıp kuvvetin mensuplarını ölü ve yaralı olarak bıraktı." açıklamasında bulundu.