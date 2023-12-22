Kassam Tugayları, İsrail askerinin keskin nişancı tüfeği ile indirildiği anları paylaştı

22 Aralık 2023 11:06 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 14:00

Hamas'ın silahlı kolu İzzeddin El Kassam Tugayları 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu başlattı. İsrail, operasyona katliamlarla karşılık verdi. Gazze Şeridi'ne su, gıda, yakıt gibi temel insani ihtiyaçların girmesine izin vermeyen ve havadan, karadan katliamlar yapan İsrail, şu ana kadar 20 bini aşkın Filistinliyi öldürdü. Ancak özellikle 27 Ekim'de başlayan kara harekatı İsrail adına tam anlamıyla bir hezimete dönüştü. Kassam Tugayları, İsrail'in şu ana kadar açılan hiçbir cephede başarılı olamadığını açıkladı. Ayrıca Hamas, her gün yayınladığı görüntülerle İsrail ordusunun yaşadığı hezimeti gözler önüne serdi. Hamas, son yayınladığı video da keskin nişancı tarafından etkisiz hale getirilen İsrail askerini paylaştı.

HAMAS YAPIMI 'KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ' İLE VURULDU

Hamas'ın yayınladığı yeni videoya göre, Gazze’nin Cebaliye bölgesinde bir işgalci asker, Kassam'ın kendi üretimi olan "El Gul" keskin nişancı tüfeği ile indirilidi.

İSRAİL, AĞIR KAYIPLAR VERDİ

İsrail, şu ana kadar Hamas ile savaşında 471 askerinin öldüğünü duyurdu. Açıklanan askerlerin 139 tanesi kara harekatında öldü. İsrail'in ölen ve yaralanan asker sayısında gerçek rakamı sakladığı ise iddialar arasında yer alıyor. İddialara göre, İsrail'in açıkladığı yaralı asker sayısından çok daha fazlası İsrail'de tedavi görüyor. İsrail 1900 askerinin yaralı olduğunu açıkladı ancak İsrail'in köklü gazetesi Haaretz, hastanelerde tedavi gören asker sayısının bu rakamın 3 katı olduğunu iddia etti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi işgalcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.