Mescid-i Aksa'da 11.Cuma! İsrail polisi ilk defa olayları kayıt altına aldı

22 Aralık 2023 09:18 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:36

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 77. gününe girdi. İsrail'in, Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı. Mescid-i Aksa'da 11. Cuma yine olaylı geçti. İsrail'in katliamlarına en büyük desteği ise ABD verdi. Ancak ABD ile İsrail arasında savaştan sonra Gazze Şeridi'nin nasıl yönetileceği konusunda anlaşmazlıklar yaşanıyor. ABD merkezli Washington Post gazetesi ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki iplerin kopmak üzere olduğunu yazdı.

MESCİD-İ AKSA'DA 11.CUMA

Filistinliler, Cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını 11 haftadır engelleyen İsrail polisi, cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere müdahale ederek 2 Filistinliyi yaraladı.

Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.

Geçtiğimiz hafta dünyayı ayağa kaldıran AA muhabirinin darp edilme görüntülerinin ardından, İsrail polisinin elindeki kamerayla olayları kayıt altına aldığı görüldü. Dünya kamuoyu, olaylara karışan ve gereksiz şiddet uygulayan polislerin soruşturulması gerektiğini İsrail yönetimine iletmişti. Bu uygulamanın ilk defa yapıldığı kaydedildi.

BİDEN, BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİ DESTEKLİYOR

Washington Post gazetesi, Biden'ın bağımsız bir Filistin Devletini desteklediğini ve bu konuda ısrarcı olduğunu, Netanyahu'nun ise bunu reddettiğini ve anlaşmazlığın çözülemediğini öne sürdü.

İsimlerinin açıklanmaması şartıyla gazeteye konuşan 3 diplomat ve bir üst düzey yetkili Netanyahu'nun evlerinden edilecek yüz binlerce Filistinliyi kabul etmesi için Mısır'a baskı yapılmasını istediğini belirtiyor.

İNGİLTERE VE FRANSA REDDETTİ

İddiaya göre, Netanyahu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi'ye bu konuda baskı yapılması için ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da görüştü. Her iki lider de öneriye karşı çıktı ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.



Diplomatlara göre Netanyahu'nun tüm ısrarlarına rağmen Gazze nüfusunu başka bir yere yerleştirme planı, büyük bir 'insan hakları ihlali' olacağı için kabul edilmedi. Üstelik diplomatlara göre Mısır da çok sayıda Filistinliyi kabul etmeye niyetli değil.

İşte dakika dakika İsrail'in Gazze'yi işgalinde yaşanan gelişmeler

16:40 Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in saldırıları Gazze'nin kuzeyini moloz yığınına çevirdi.

15:50 Avrupa Birliği (AB), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de temel gıda maddelerine erişilememesinden kaynaklanan kıtlık ve açlığın "felaket boyutunda" olduğuna dikkati çekerek, tüm dünyaya "harekete geçme" çağrısı yaptı.

13:04 Hizbullah, İsrail ile sınırdaki çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

12:55 İsrail ordusu Gazze'deki Bureyc Mülteci Kampı sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedi.

12:40 İsrail'in, Hamas ile yeni bir esir takası anlaşmasında "tehlikeli" kategorisinde bulunan Filistinli esirleri serbest bırakması beklenirken, Tel Aviv'in vatandaşlarını bu tür "tavizlere" hazırladığı belirtildi.

12:08 Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 24 roket fırlatıldığı bildirildi.

12:07 Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e ait sınırdaki askeri noktaya art arda iki saldırı düzenlediğini duyurdu.

12:02 Washington Post gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ni işgal etmesine rağmen hastanenin Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığına dair iddialarına hala geçerli bir kanıt sunamadığını yazdı.

11:57 ABD merkezli kuruluş Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze'de öldürülen gazeteci sayısını "emsalsiz" olarak nitelendirerek, gazetecilerin hedef alınmasından endişe duyulduğunu açıkladı.

11:50 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucunda 20 bin 57 sivilin hayatını kaybettiğini, 53 bin 320 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 48 saatte 390 sivilin öldüğünü, 734 sivilin ise yaralandığını belirtti.

11:24 "Mona Lisa Smile", "Diana" ve "Truly, Madly, Deeply" gibi dünyaca ünlü çok sayıda film ve dizide rol olan İngiliz aktris Juliet Stevenson, Gazze'deki duruma sessiz kalamayacağını dile getirerek, "Böyle bir durumda, burada durup sesimi çıkarmasaydım, bunu yapmasaydım aynada kendime bakamazdım." dedi.

11:21 İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında büyük etkisi olan yapay zeka hakkında değerlendirmede bulunan savunma analiz uzmanı Sam Cranny-Evans, İsrail'in yapay zeka tabanlı teknolojilerin savaşta kullanılması konusunda uzun süredir çalıştığını söyledi.

08:28 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı.

04:34 Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek, Gazze halkının yaklaşık yüzde 25'inin değil, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini bildirdi.

04:27 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, (BMGK) Gazze'de insani yardımlara ilişkin üzerinde müzakereler yürütülen ancak anlaşma sağlanamayan karar tasarısının oylanması, dördüncü kez ertelendi.

04:18 ABD, oylaması üç gündür ertelenen Gazze tasarısını, yapılan değişikliklerle yeni haliyle sunulması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) destekleyeceğini bildirdi.

04:03 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

02:35 Fransa'da Filistin destekçisi Yahudiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes çağrısıyla Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri düzenledi.

02:03 İsrail keskin nişancıları, kuşatma altında bulunan Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nde bir çalışanı hedef alarak öldürdü.

01:44 Fransa'da 39 milletvekili, "savaş suçu propagandası" yaptığı gerekçesiyle İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib'in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

01:40 İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı Genel Müdürü Gideon Golber, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de kendileriyle bağlantılı veya işbirliği içinde olan gemilere yönelik saldırılarının başlamasından bu yana limanın faaliyetinin yüzde 85 azaldığını belirtti.

00:57 İsrail basını, Golani Tugayının, büyük kayıplar verdikten sonra Gazze Şeridi'nden geçici olarak çekildiğini duyurdu.

00:56 Kanada, Gazze'de aile yakınları olan vatandaşları için söz konusu kişileri Kanada'ya getirebilmek adına geçici vize uygulaması başlatacağını bildirdi.

00:55 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu.

00:53 Beyaz Saray, ABD'nin arabulucularının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'ye ilişkin karar tasarlarının hayata geçirilebilmesi için uluslararası ortaklarıyla "aktif olarak" işbirliği halinde olduklarını açıkladı.