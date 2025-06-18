İsrail’de hayat durdu! “Ekonomi bitti, barınak yok, umut kalmadı”

İran’ın füze saldırıları sonrası İsrail kamuoyunda panik büyüyor. Haaretz gazetesi muhabiri Gideon Levy, ülkedeki durumu "felç" olarak tanımlayarak “Ekonomi bitti, barınak yok, umut kalmadı” dedi.

İran’ın füze saldırıları sonrası İsrail içinden yükselen tepkiler büyüyor. Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, ülkedeki durumun “felç” olduğunu aktardı.

Levy haberinde, "Her şey durdu. Ekonomi durdu, havaalanları kapalı, hayat böyle devam edemez" ifadelerini kullandı.

"İLK BAŞLARDA MUTLUYDUK"

Levy, sığınaklara erişimi olmayan halkın ciddi tehdit altında olduğunu vurgularken, başlangıçta İran’daki saldırılardan duyulan memnuniyetin yerini korku ve öfkeye bıraktığını dile getirdi.

"İlk başta hepimiz mutluyduk çünkü Tahran'da önemli başarılara tanık olduk. Ama şimdi ödediğimiz bedel çok daha ağır" diyen Levy, Netanyahu yönetimine duyulan güvenin de zedelendiğini ima etti.

"KATLANAMAYIZ"

İsrail’de okulların kapalı olduğunu, ulaşımın ve hava trafiğinin durduğunu belirten gazeteci, "İsrail toplumu bu duruma haftalarca, aylarca hatta yıllarca katlanamaz" dedi.

Kamuoyunda artan endişeye dikkat çeken Levy, son saldırıların ardından halkın hükümete yönelik güvenini kaybetmeye başladığını ve ülkede moral çöküşünün yaygınlaştığını kaydetti.