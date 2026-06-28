İsrail Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Netanyahu hükümetini Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda sert sözlerle eleştirdi. Golan, Netanyahu yönetiminin uluslararası güven ve ittifakları kaybettiğini savunarak, Tel Aviv'in etkili bir mekanizma kurma gücünün kalmadığını öne sürdü.

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Lübnan ve Hizbullah politikasını hedef aldı.

Golan, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski İsrail Genelkurmay Başkan Yardımcısı olan Golan, Hizbullah'ın yalnızca bir anlaşma metniyle silah bırakmayacağını savundu. Golan, örgütü silahsızlandırmak için "gerçek icra yetkilerine ve fiili yaptırım gücüne sahip etkili bir uluslararası mekanizmaya" ihtiyaç olduğunu belirtti.

"NETANYAHU'NUN STRATEJİK BAŞARISIZLIĞI..."

Bu tür bir mekanizmanın oluşturulmasının Netanyahu hükümeti döneminde zorlaştığını öne süren Golan, "Netanyahu'nun ciddi stratejik başarısızlığı tam da burada ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Golan, İsrail'in ABD, Avrupa ülkeleri ve bölgedeki ılımlı aktörleri ortak bir plan etrafında bir araya getirecek liderlik gücünü kaybettiğini iddia ederek, Netanyahu yönetiminin ülkeyi uluslararası alanda yalnızlaştırdığını savundu.

"ASKERİ BAŞARILAR SİYASİ ÇÖZÜME DÖNÜŞMEDİ"

Netanyahu hükümetinin askeri operasyonları siyasi ve güvenlik kazanımlarına dönüştürmekte başarısız olduğunu ileri süren Golan, Lübnan ile yapılan çerçeve anlaşmasının da bu durumun bir örneği olduğunu söyledi.

Golan, "Netanyahu Hamas'ı silahsızlandıramadığı gibi Hizbullah'ı da silahsızlandıramaz" değerlendirmesinde bulundu. Lübnan hükümetinin de Hizbullah'ı silahsızlandırma konusunda yeterli güce sahip olmadığını iddia eden Golan, "Yapabilselerdi bunu daha önce yaparlardı" ifadelerini kullandı.

Golan, çerçeve anlaşmasının Netanyahu hükümeti tarafından siyasi bir başarı görüntüsü oluşturmak amacıyla kullanıldığını öne sürdü.

LÜBNAN-İSRAİL HATTINDA GERİLİM

İsrail ordusunun 2 Mart'ta Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları başlattığı ve ülkenin güneyindeki bazı bölgeleri işgal ettiği belirtilmişti. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu geçici ateşkes sürecinin ardından İsrail ve Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda görüşmeler devam etmiş, 26 Haziran'da taraflar arasında bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 246 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 190 kişi yaralandı.

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