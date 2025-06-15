İsrail’den açık tehdit: "Tahran’ın akıbeti Beyrut’la aynı olacak"

Bebek katili İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı son açıklamada bölgedeki gerilimi bir üst seviyeye taşıdı. Katz, “Tahran’ın akıbeti Beyrut’la aynı olacak” diyerek, Lübnan'a uygulanan soykırım politikalarının İran için de birebir geçerli olacağını ilan etti.

Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İbranice’de tehdit sembolü haline gelen “Tahran’ın akıbeti Beyrut’la aynı olacak” sözleriyle, İsrail’in Lübnan’da uyguladığı yıkım ve saldırı stratejisinin artık İran için de geçerli olduğunu ilan etti.

"CAYDIRICILIĞI YENİDEN TESİS EDECEĞİZ"

Katz, “İsrail’in kırmızı çizgileri aşıldı. Artık Beyrut'a ne yapıldıysa Tahran'a da yapılır. Caydırıcılığı yeniden tesis edeceğiz ve hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Açıklama, İran’dan İsrail’e yönelik 280’den fazla füzenin atıldığı ve Tel Aviv dahil birçok noktada can kaybının yaşandığı bir gecenin ardından geldi. Aynı saatlerde İsrail ordusu, İran’ın Şiraz kentindeki radar üretim tesislerini ve Tahran çevresindeki stratejik altyapıyı hedef almıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgal ordusu, ülkenin güneyindeki bazı bölgeleri savaş uçakları ve İHA'larla hedef aldı.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.