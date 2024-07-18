İsrail'den Filistin Devleti'ni yok sayan karar! İki devletli çözümü baltalanmasına tepki yağıyor

İsrail meclisi Filistin Devleti’ni yok sayan bir karara imza attı. Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden İsrail'e ilk tepki Filistin ve ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, iki devletli çözümden yana olduklarını bildirdi.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, bugün skandal bir karara imza attı. Filistinlilerin topraklarını gasp ve şiddet ile işgal eden İsrail, Filistin Devleti'nin kurulmasını reddetti. Söz konusu karara ABD'den tepki geldi.

İSRAİL 1967 FİLİSTİN'İNİ REDDETTİ

İsrail, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasına karşı olduğunu gösteren bir karar aldı. İsrail Meclisi (Knesset) Filistin Devleti’nin kurulmasını reddeden kararı kabul etti. Knesset’te 9 hayır oyuna karşı 68 evet oyuyla kabul edilen kararda, Filistin Devleti’nin “İsrail Devleti ve vatandaşları için varoluşsal bir tehlike oluşturacağı, İsrail-Filistin çatışmasını sürdüreceği ve bölgeyi istikrarsızlaştıracağı” ifade edildi.

MUHALİF LİDER OTURUMU TERK ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı partilerle kurduğu koalisyon önergeyi desteklerken, daha önce 2 devletli çözümden yana olduğunu söyleyen muhalefet lideri Yair Lapid'in merkez sol partisi oylamadan önce oturumu terk etti.

"GAZZE'DE YÜRÜTÜLEN SAVAŞ TERÖRİZMDİR"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklama ile söz konusu karara tepki gösterdi. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulmadan hiç kimse için barış ya da güvenliğin olmayacağını söyleyen Rudeineh, Birleşmiş Milletlere (BM) üye birçok ülkenin de Filistin Devleti’ni tanıdığını vurguladı.

İsrail hükümetinin ABD’nin desteğiyle tüm bölgeyi uçuruma sürüklediğini belirten Rudeineh, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşı sivil ölümler nedeniyle “terörizm” olarak nitelendirdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin El Şeyh ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Knesset'in kararının “İsrail’in ırkçılığını, uluslararası hukuku hiçe saydığını ve işgali sonsuza dek sürdürme politikasını” teyit ettiğini belirtti. El Şeyh, Filistin Devleti’ni tanımakta tereddüt eden ülkelere 2 devletli çözümü korumak için “derhal” bu kararlarından dönmeleri çağrısında bulunurken, Arap devletlerinden de Knesset'te kabul edilen karara “uygun şekilde karşılık vermelerini” istedi.

ABD KARARA ÇOK SEVİNMEDİ!

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesi kararına "çok sevinmediklerini" duyurdu.

Gazetecilerin sorularına cevap veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "ABD, hem İsrailliler hem de Filistinliler için barış inşa etme konusunda kararlı." ifadelerini kullandı.

Patel, bunun iki devletli çözümle sağlanacağına inandıklarını dile getirerek, bu çerçevede irtibatlarını sürdüreceklerini söyledi.

Gazeteciler tarafından önergenin iki devletli çözüme karşı çıktığına işaret edilmesi üzerine, "Önergeye çok sevinmediğimizi söyleyebiliriz." açıklamasında bulunan Patel, diğer taraftan konuya ilişkin uzmanlığı olmadığını da kaydetti.

FRANSA ŞAŞKIN

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen kararlara aykırı olarak İsrail Meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinden duyulan "şaşkınlık" vurgulandı.

'OYLAMAYLA İKİ DEVLETİ ÇÖZÜM YOK EDİLEMEZ'

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail meclisinin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergeyi kabul etmesine tepki göstererek, "Oylamayla iki devletli çözüm yok edilemez." açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha önce yaptığı açıklamada mevcut gelişmelerin "iki devletli çözümü kalbinden bıçakladığını" söylediğini anımsatan Dujarric, Guterres'in İsrail meclisinin aldığı karar karşısında hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

HAMAS: İŞGALCİ İSRAİL'İN KARARI GEÇERSİZDİR

Hamas'tan yapılan açıklamada da, "Siyonist Knesset’te Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan önergenin kabul edilmesi, Filistin topraklarında hiçbir meşruiyeti olmayan işgalci bir tarafın verdiği geçersiz bir karardır." ifadeleri kullanıldı.