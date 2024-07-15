İsrail'den Filistin topraklarına gasp! Aşırı sağcı Bakan'dan "ilhak" çağrısı geldi

Gazze'de katliam yapan İsrail, Filistin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. Ramallah yakınlarında "kaçak işgal birimi" kuran İsrail'in aşırı sağcı bakanından "ilhak" çağrısı geldi.

İsrail, 45 km²'lik Gazze Şeridi'ne acımasızca saldırılarına devam ediyor. 9 aydır kadın, çocuk ve bebek demeden katliam yapan İsrail, şimdi de Batı Şeria'yı gaspa hazırlanıyor. Ramallah yakınlarında yeni bir "kaçak işgal birimi" kuran İsrail'den "ilhak" çağrısı geldi.

İSRAİL RAMALLAH YAKINLARINDA "KAÇAK İŞGAL BİRİMİ" KURUYOR

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah yakınlarında yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurduğu belirtildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat, yaptığı açıklamada, "Bir grup fanatik, yeni bir yerleşim birimi için Ramallah'ın doğusundaki Barka köyündeki araziye çadır kurdu ve dikenli tel yerleştirdi." dedi.

Melihat, bölgede Filistinliler ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasındaki "gerilim giderek arttığına" dikkati çekerek, "İsrail'deki aşırı sağcı güçlerin daha fazla bölgeyi kontrol etme planları kapsamında bu yeni yerleşim birimi kuruldu." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANDAN "İLHAK" ÇAĞRISI

İşgal altındaki Batı Şeria'ya hemen hemen her gün baskın düzenleyen Netanyahu yönetiminden 'ilhak' çağrısı geldi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim yerlerini “yasa dışı” ilan etmesi halinde, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi gerektiğini söyledi.

Cuma günü açıklanacak karar öncesinde konuşan İsrailli bakan yaptığı açıklamada, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemek için çalışacağını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasp ediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.