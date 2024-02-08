İsrail'den Gazze'deki insani krize yeni darbe! Yardımların vergisini alacak

İsrail, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA)'nın 7 Ekim saldırılarında karıştığını gerekçe göstererek Avrupa'nın UNRWA'ya desteğini sonlandırmıştı. Bu girişimin ardından İsrail'dan Gazze'deki insani krize bir darbe daha geldi. Netanyahu hükümeti UNRWA'nın vergiya tabi tutulmasını istedi.

İsrail-Hamas çatışmasında 5 ay geride kalırken, son dönemde yeniden yeşeren ateşkes umutları dün İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun Refah'a saldırı emri vermesi ile son buldu.

Gazze'de insani kriz giderek derinleşirken, BM ve DSÖ'nün çağrılarına kulak asmayan İsrail'den açlık ve susuzlukla mücadele veren Filistinlilere bir darbe daha geldi.

UNRWA'YA VERGİ KARARI

İsrail, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA)'yı vergiye tabi tutacağını duyurdu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, UNRWA'nın BM ajansı olarak elde ettiği vergi indirimlerini iptal eden üç kararı imzalayacağını bildirdi.

Halihazırda UNRWA, gümrük ve ithalat vergilerinden muaf tutuluyor ve ithal ettiği ürünlerde katma değer vergisinin yanı sıra akaryakıtta sübvansiyon avantajı elde ediyordu.

BİRÇOK ÜLKE UNRWA'YA DESTEĞİ KESMİŞTİ

Daha önce de UNRWA çalışanlarının 7 Ekim olaylarına karıştığını iddia eden İsrail, Batı'nın UNRWA'ya maddi desteğini sonlandırmasına neden olmuştu.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya, Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteği durduracağını açıklamış, Norveç, İrlanda ve İspanya ise desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.