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İsrail'den hain saldırı! Yemek dağıtımı sırasında Filistinlilerin üzerine ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail askerleri, ABD ve İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) ilk yardım dağıtım noktasındaki Filistinlilere yardım dağıtımı sırasında ateş açtı. Düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde insani yardımların kontrolünü ele almak üzere İsrail tarafından ABD ile birlikte kurulan Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) ilk yardım dağıtım noktası Refah kentinde açıldı. Yemek yardımı noktasına binlerce Filistinli akın ederken, kalabalığı dağıtmak için ateş açıldı.

YEMEK DAĞITIMI SIRASINDA  ATEŞ AÇTILAR

Yardım almak için dağıtım noktasına gelen Ahmed Ebu Müslim, "Yardım almak çok zordu ve sivillere rastgele ateş açılıyordu. Tanklar bize ateş açtı ve yaralananlar oldu. Büyük zorluklarla bir yardım paketi almayı başardım ve hızla geri döndüm" dedi.

İsrail ordusu, yardım kuruluşunun dağıtımı noktasına "uyarı ateşi" açıldığını iddia etti.

3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti saldırıdan etkilenenler Gazze kentindeki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi.

BM'DEN 'YÜREK PARÇALAYICI' AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler (BM), GHF'nin yardım noktasında çekilen görüntüleri "yürek parçalayıcı" olarak nitelendirerek, GHF'nin yardım dağıtım operasyonunu eleştirdi. BM, "Biz ve ortaklarımız, çaresiz bir nüfusa yardım ulaştırmak için üye devletler tarafından desteklenen ayrıntılı, ilkeli ve operasyonel açıdan sağlam bir plana sahibiz. Kıtlığı önlemek ve nerede olurlarsa olsunlar tüm sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım operasyonlarının anlamlı bir şekilde artırılmasının şart olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BM ve diğer yardım grupları, daha önce GHF'nin yardım dağıtım modelini insani ilkelere uymadığı ve insanları evlerinden daha da uzaklaştırabileceği gerekçesiyle eleştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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