Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsrail'den Hamas'a bir suikast daha! Heniyye'nin ardından üst düzey isim öldürüldü

İsrail'den Hamas'a bir suikast daha! Heniyye'nin ardından üst düzey isim öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail, Hamas'ın üst düzey ismini daha hedef aldı. Lübnan'da bir araca gerçekleştirilen saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac öldürüldü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. Heniyye'nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı. Saldırının ardından İsrail, Hamas'a karşı yeni bir suikast gerçekleştirdi. Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıda Hamas'ın üst düzey yetkilisi öldürüldü.

İSRAİL HAMAS YETKİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca saldırı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre söz konusu araca 2 füze isabet etti.

İsrail'den Hamas'a bir suikast daha! Heniyye'nin ardından üst düzey isim öldürüldü - 1. Resim

Saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde öldü. 

Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Facebook, X, Instagram... Rusya'da bir platforma daha erişim engeli getirildiBaşkent'te otobüs faciası! Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'nin savaş gemilerine karşı hamle! İran Devrim Muhafızları topyekün saldırı istiyor - DünyaABD'nin savaş gemilerine karşı hamle!Rusya-Ukrayna Savaşı'nda federal acil durum ilanı! Wagner güçleri bölgede - DünyaFederal acil durum ilan edildi!Savaş alarmı, askeri üslere misilleme! Lübnan'da sivillerin yaşadığı köye bomba yağdı - DünyaLübnan'da sivillerin yaşadığı köye bomba yağdıYine çocukları hedef aldı! Çok sayıda yaralı var - Dünyaİsrail Gazze'de yine çocukları hedef aldıTürk STK'lar Gazze'ye ambulans ulaştırdı - DünyaTürk STK'lar Gazze'ye ambulans ulaştırdıFransa işi olimpiyat... Skandalı milli sporcu paylaştı! Madalyonun iki yüzü de kalitesiz çıktı - DünyaMadalyonun iki yüzü de kalitesiz çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...