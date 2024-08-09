İsrail'den Hamas'a bir suikast daha! Heniyye'nin ardından üst düzey isim öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından İsrail, Hamas'ın üst düzey ismini daha hedef aldı. Lübnan'da bir araca gerçekleştirilen saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac öldürüldü.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, geçtiğimiz hafta İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. Heniyye'nin ölümü dünyada büyük yankı uyandırdı. Saldırının ardından İsrail, Hamas'a karşı yeni bir suikast gerçekleştirdi. Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıda Hamas'ın üst düzey yetkilisi öldürüldü.

İSRAİL HAMAS YETKİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir araca saldırı düzenledi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre söz konusu araca 2 füze isabet etti.

Saldırıda Hamas yetkilisi Samir el-Hac olay yerinde öldü.

Saldırı sırasında benzin istasyonunda sıra bekleyen Nesim Nasr ve İman Avda isimli 2 sivil de yaralandı.