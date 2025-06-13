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İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası: Natanz, Tebriz, Şiraz ve Kermanşah peş peşe vuruldu

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası: Natanz, Tebriz, Şiraz ve Kermanşah peş peşe vuruldu
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail, İran'a yönelik hava operasyonlarını genişletiyor. İran’a yakınlığıyla bilinen Nour News sitesinin aktardığına göre, ülkenin batısındaki Kermanşah eyaletinde yer alan Kasr-ı Şirin ve Kangavar şehirleri yeni saldırılarda hedef alındı.

Orta Doğu’da gerilim her geçen saat artarken, gözler İran’ın cevabına çevrilmişken İsrail’den yeni bir saldırı dalgası geldi.

İsrail Hava Kuvvetleri şimdiye kadar Tebriz’den Şiraz’a kadar uzanan 10 farklı bölgede İran hedeflerine saldırı düzenledi. Söz konusu  saldırılarda özellikle Natanz nükleer tesisinin kritik hasar aldığı belirtildi.

TEBRİZ VE ŞİRAZ'DA YENİ PATLAMALAR

İran medyasının haberine göre, kuzeybatıdaki Tebriz kentinin havaalanı yakınlarında şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik birimi sevk edildi.

Şiraz kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait üssü de vurduğu bildirildi.

TEBRİZ HAVALİMANINDA YANGIN ÇIKTI

İran’ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinde yer alan Tebriz Havalimanı, İsrail’in Cuma düzenlediği hava saldırısının ardından alevlere teslim oldu. İran medyasının aktardığına göre, saldırının ardından bölgede şiddetli yangın çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

 

 

Kaynak: Dış Haberler
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