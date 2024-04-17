İsrail'den Lübnan'a 3 füzeli saldırı!

İsrail ordusunun, Lübnan'ın Baalbek kentinde bir binaya yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın iç kesimlerinde yer alan Baalbek kentinde bir binaya yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava araçları, Baalbek kentinin İaat beldesinde bulunan bir binayı hedef aldı. Saldırı sırasında binanın üç füze ile vurulduğu belirtilirken, saldırı sonucunda ölü ve yaralılar hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.