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    İsrail'den Lübnan'a açık savaş tehdidi: Başka çaremiz yok

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze işgaliyle birlikte, Lübnan sınırındaki Hizbullah tarafından İsrail'e saldırılar gerçekleşiyor. İsrail Savunma Bakanı Gallant, diplomatik yolların tıkanması halinde ülkenin kuzeyinde büyük bir savaşın uzak olmadığını belirtti.

    İsrail&#039;den Lübnan&#039;a açık savaş tehdidi: Başka çaremiz yok
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

    İsrail'in kuzeyinde Hizbullah saldırıları devam ediyor. 7 Ekim'de İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı kara ve hava harekatları on binlerce can alırken, Lübnan'da konuşlanmış Hizbullah militanları da İsrail'i sınırlarından vurmaktan geri adım atmıyor.

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile süren gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirterek, İsrail’in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabileceğini söyledi.

    LÜBNAN'A SALDIRI KAPIDA

    İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların devamında tırmanan gerilimin ardından Salı günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlenen saldırı, iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kopma noktasına getirdi.

    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Kuzey Komutanlığı üssünde yaptığı değerlendirmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirtti. Gallant, “Üzerinde anlaşmaya varılmış diplomatik bir çözüm yolunu tercih ediyoruz. Ancak, kum saatinin ters döneceği noktaya yaklaşıyoruz” ifadelerini kullanarak, İsrail'in yakında Lübnan Hizbullahı’na karşı büyük bir askeri saldırı başlatmaktan başka çaresinin kalmayacağını söyledi.

    İsrail'den Lübnan'a açık savaş tehdidi: Başka çaremiz yok

    'SAVAŞ FİLİSTİN'İN YANI SIRA LÜBNAN İÇİNDİR'

    Hizbullah lideri Nasrallah, Lübnanlılara video konferans aracılığıyla hitap etti. Nasrallah, "Lübnan'ın güneyinde yaşanan savaş caydırıcılık dengesini istikrara kavuşturdu. Lübnan topraklarının her karışını özgürleştirmek, düşmanın sınırlarımızı ve hava sahamızı ihlal etmesini önlemek için gerçek bir fırsatla karşı karşıyayız." dedi.

    İsrail işgali altındaki Lübnan topraklarının kurtarılması için fırsatın ancak, Gazze savaşından sonra mümkün olabileceğine dikkati çeken Nasrallah, “Savaş Filistin için başladı ancak, bu aynı zamanda Lübnan içindir. Şayet düşman, Gazze halkını göç ettirecek olursa -Allah korusun bundan- o zaman sıra Lübnan’ın güneyine gelecektir. Gazze’den sonra, sıra Lübnan’ın güneyine gelecektir." diye konuştu.

    İsrail'e yönelik yürüttükleri operasyonların iki sebebinin olduğunu belirten Nasrallah, bunlardan birinin Gazze'ye olan saldırıların durdurulması, ikinci sebebin ise, Gazze'ye olan baskının hafifletilmesi olduğunu vurguladı.

    Hizbullah'ın sınırdaki tüm askeri hedefleri ve yerleşim birimlerini vurduğunu kaydeden Nasrallah, "İslami direniş 3 ay içinde 670'den fazla operasyon gerçekleştirdi ve 48 sınır bölgesi birden fazla kez hedef alındı. Neredeyse tüm askeri noktalar vuruldu. Saldırılar neticesinde çok sayıda tank ve askeri araç imha edildi." diye konuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
    İsrailHizbullahLübnan
    Haberler > Dünya > İsrail'den Lübnan'a açık savaş tehdidi: Başka çaremiz yok
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