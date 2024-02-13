İsrail’den Refah’a şantaj bombardımanı

İsrail, Mısır yönetiminin Sina yolunu açması için gece saatlerinde Refah merkezine yoğun bir saldırı başlattı. Mısır ordusu sınıra yığınak yaparken, Suriye’den “Savaşa hazırız” açıklaması geldi

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bütün dünyanın tepki göstermesine rağmen Refah’a saldırı konusunda geri adım atmadı. Gece saatlerinde Refah’a saldırısı “Mısır’a, Sina yolunu açması için yapılan şantaj” olarak yorumlanıyor. Filistin kanadı İsrail’in hâlihazırda 1,5 milyona yakın sivilin yaşadığı Refah’a kara saldırısı başlatacağını belirtiyor. Gazze’yi tamamen boşaltmak isteyen Netanyahu yönetimi, Gazze’den çıkan sığınmacıların Filistin’i tamamen terk etmesini istiyor. Uzmanlar son saldırının dört aydır Sina-Refah kara koridoruna direnen Mısır’a son uyarı niteliği taşıdığı görüşünde.

“SIRADA BATI ŞERİA VAR”

İsrail’in Refah saldırısı bölgede tansiyonu yükseltirken bazı başkentlerde görüşme trafiği de olağanüstü arttı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Katar’ın başkenti Doha’ya giderken CIA, MOSSAD temsilcileri ile birlikte bazı Orta Doğu ülke temsilcileri ise Kahire’ye hareket etti. Filistinli araştırmacı Dr. Zaher el-Beyk, Refah saldırısını yeni bir siyonist katliam olarak nitelendirdi ve şu sözlerle özetledi: İsrail, Aksa Tufan’ı sürecinde yerle bir olan itibarını ve yıkılan yenilmezlik mitini telafi için yeni metotlar deniyor. Şu ana dek 70’e yakın sivili katlettiler. Bunun karşılığında ‘İki rehineyi kurtardık’ açıklaması ile dört ay sonra bir anlamda sınırlı da olsa zafer görüntüsü vermek istiyor. Gerçek niyetleri Refah’taki 1,5 milyona yakın sivili kendi ata topraklarından sürmek. Sonra sıra Batı Şeria’ya gelecek.

MISIR’A GÖZDAĞI

İsrail bu vahşi katliamla aslında Mısır’a gözdağı verdi. Sina’ya kara koridorunu açmasını istiyorlar. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, dört aydır Refah Sınır Kapısı’nı açmadı. Han Yunus ve orta Gazze’den çıkanların tamamına yakını Refah’a sığındı. İşgal rejiminin hedefi Gazze’den Sina’ya uzanan bir göç koridoru açmak. Şu ana dek tüm Gazze’yi yakıp yıkmasına rağmen dünyaya tek bir başarı örneği gösteremeyen İsrail yönetimi ele geçirdiği iki rehineyi İsrail ve dünya kamuoyuna bir zafer olarak sunmaya çalışıyor. Ancak hâlen Hamas’ın elinde 130 rehine var ve bunlar önemli isimler. İsrailli esirlerden 35’i de kendi bombaları ile öldü.

“ÇOK BOYUTLU İŞGAL PLANI”

Filistinli bir diğer uzman Muin Naim’e göre ise, İsrail’in çok boyutlu işgal planında Gazzelilerin Filistin topraklarından tamamen sürülmesi çok önemli bir yer tutuyor ve bu amaç için her yolu denemekte tereddüt etmeyecekler. “Sisi ile aralarında ciddi bir anlaşmazlık yok” diyen Naim “Mısır’ın askerî kadroları ve derin devlet buna karşı çıktığı için Sisi koridoru açamadı. Siyonist rejim şimdi kıskacı daraltmak adına daha vahşi adımlar atacak. Önümüzdeki günlerde tüm dünyadan yükselen tepkilere rağmen Refah’a bir kara saldırısı başlatacaklar. Refah Sınır Kapısı’na kadar ilerlemek istiyorlar. Ancak İsrail’in iki cephede savaşacak askeri gücü yok. Bu noktada Lübnan ve Suriye’den gelecek tepkiler çok önemli” dedi.

SURİYE: SAVAŞMAYA HAZIRIZ

Refah’ta gerilim yeni bir boyut kazanırken Mısır ordusu, Refah sınır hattına tank ve asker sevkiyatı başlattı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, İsrail’le savaşmaya hazır olduklarını ve işgal altındaki Golan topraklarını yeniden ele geçirme adına harekete geçeceklerini açıkladı. Savaşın tarihine kendilerinin karar vereceklerini kaydeden Mikdat kararlılık vurgusu yaptı. Buna paralel Lübnan hattında askeri hareketlilik gözlendi.

Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Muhammed Şita, Yemen’in de sürece dâhil olacağı öngörüsünde bulundu. İsrail’in Gazze’yi aşması durumunda Lübnan ve Suriye için şartların çok daha farklı olacağını savunan Şita, şu an İsrail hâlen Gazze’yi aşamadığı için açılacak yeni cepheler çok daha etkin sonuç doğurur. Buna Batı Şeria’nın da dahil olması İsrail’i çok daha zor duruma düşürür” diye konuştu. Şita, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BAE ve Kahire ziyaretlerinin de önemine dikkat çekti ve “Türkiye’nin rolü önümüzdeki dönem çok daha ağırlık kazanacak. Gazze kesinlikle boşaltılmamalı. Gazze halkının ve özellikle Refah’ın insansızlaştırılması yüzyılın felaketi olur. Sadece Filistin, Mısır, Suriye değil; bölge ve dünya bu işgale ağır bedeller öder” uyarısında bulundu.