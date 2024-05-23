İsrail’e 1967 şoku! Üç ülke daha 'Filistin’i tanıyacağız' dedi

İsrail’i şoke eden dalga! İspanya, Norveç ve İrlanda, bağımsız Filistin’i tanıyacaklarını bildirdi. Slovenya, Malta ve Belçika’dan da sinyaller geldi. Filistin’i tanıyan ülke sayısı 146’ya yükseldi. Filistin’i 1967 sınırlarıyla tanıyacağını duyuran Norveç “Netanyahu gelirse tutuklarız” dedi...

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Hamas’ın saldırısını bahane ederek Gazze’de katliam yapan İsrail, uluslararası arenada iyice köşeye sıkıştı. 143 ülkenin tanıdığı Filistin Devleti’ni İspanya, İrlanda ve Norveç de tanıma kararı aldığını duyurdu. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store “Uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde Filistin’i 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs’ta tanıyacağız” açıklamasında bulundu. Norveç’in ardından İrlanda Başbakanı Simon Harris de ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu. Başbakan Harris “Gelecek haftalarda başka ülkelerin de bu önemli adımı atarak bize katılacaklarından eminim” dedi. Tel Aviv’i şoke eden üçüncü açıklama ise İspanya’dan geldi. Başbakan Pedro Sanchez de 28 Mayıs’ta Bakanlar Kurulunun yapacağı haftalık olağan toplantıda alınacak kararla Filistin Devleti’ni resmî olarak tanıyacaklarını duyurdu. Sanchez’in, İspanya Meclis Genel Kurulunda konuşma, hükûmet ortağı siyasi partilerin milletvekillerince ayakta alkışlandı. Karara tepki gösteren İsrail ise üç ülkedeki büyükelçilerini istişare için geri çağırdı.

SLOVENYA: SIRADA BİZ VARIZ

Slovenya Başbakanı Robert Golob; üç ülkenin Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek “Son haftalarda onlarla temas hâlindeyim ve önümüzdeki günlerde de bunu biz de yapacağız” ifadelerini kullandı. Malta hükûmeti ise, Filistin Devleti’ni resmen tanıma yönündeki adımı “doğru zaman geldiğinde” atacağı bildirildi. Önceki gün Belçika Başbakan Yardımcısı Petra de Sutter “Filistin’i tanımalıyız” ifadesini kullanmıştı.

ANKARA: MEMNUNUZ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı üç ülkenin Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurmasının ardından “Büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdürecek” açıklamasında bulundu.

“KORKU İMPARATORLUĞU YIKILIYOR”

İsrail’in içinde bulunduğu durumu gazetemize değerlendiren Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Burak Küntay, İsrail’in kurulma sürecinde dünya ülkelerinin soykırıma uğrayan Yahudi halkına bir sempati duymaya başladığını ifade ederek “İsrail zamanla soykırıma uğrayan, katliamın sıkıntısını bizzat yaşayan halkını mağdur eden devlet hâline dönüştü. Dijital ve sosyal medyanın gelişmesiyle artık katliamlar gizlenemez hâle geldi. İçinde azıcık vicdan taşıyan halklar da buna elbette ki itiraz ediyor. Eskiden dünyanın finans piyasası Yahudilerin elindeydi. Ancak dünya ekonomisi globalleşince güç ekseni dağıldı. Artık ekonomide çok seslilik hâkim. Bazen bir korku imparatorluğu oluşturulur ve sislerin ardındakini göremezsiniz. O imparatorluk yıkılınca da gerisi gelir. İsrail’in dünyadaki imajı artık eskisi gibi değil” şeklinde konuştu.

NORVEÇ: NETANYAHU GELİRSE TUTUKLANIR

Norveç, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkarması hâlinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklayacağını açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide “Eğer Netanyahu ya da hakkında suçlama bulunan Hamas liderlerinden biri Norveç’e gelirse, uluslararası hukuk gereği bunu yapmakla yükümlüyüz. Aynı durum Avrupa’daki bütün ülkeler için de geçerlidir” dedi. Başta Avrupa Birliği (AB) üyesi olanlar olmak üzere çok sayıda ülke ise Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile ilgili karara ilişkin doğrudan yorum yapmak yerine, UCM’nin bağımsızlığına saygı göstereceklerini belirtmekle yetiniyor. Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu ise “Yurt dışına çıkmaktan endişe duymuyorum, UCM savcısı Kerim Han endişelenmeli” derken Savunma Bakanı Gallant “Dünyada hiç kimsenin İsrail’i ve bizim davranış şeklimizi eleştirmeye yönelik ahlaki hakkı yoktur” ifadesini kullandı.