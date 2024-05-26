İsrail'e Gazze'de ağır darbe! Kassam Tugayları yeni görüntüleri yayımladı

İsrail ordusu Refah'a saldırı düzenledi! Çok sayıda şehit ve yaralı var

İsrail ordusu Refah'a saldırı düzenledi! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Gazze Şeridi'nde dün İsrailli askerleri esir alan Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, Gazze'de yaşanan çatışmalara dair yeni video paylaştı. Videoda keskin nişancı tarafından öldürülen İsrail askerleri yer aldı. İsrail aynı zamanda Gazze'de 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı. 7 Ekim'den bu yana 287'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 636'e yükseldi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları mücadelesini sürdürüyor. Dün Kassam Tugayları, bir grup İsrail askerinin esir aldıklarını duyurmuştu. Kassam Tugayları bugün, Gazze'de yaşanan çatışmalara dair yeni video paylaştı. İsrail ise Gazze'de 2 askerinin daha kaybettiğini duyurdu.

KASSAM TUGAYLARI'NDAN YENİ VİDEO

Kassam Tugaylarına bağlı bir keskin nişancının yer aldığı görüntülerde işgalci İsrail askeri vuruluyor. Başkan bir sahnede ise İsrail'e ait bir zırhlı araca havan toplarıyla saldırı yapılıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DE KAYBI ARTIYOR

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 22 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda ağır yaralanan askerin öldüğü belirtildi.

Ölen askerin, Kfir Tugayı'na bağlı Netzah Yehuda Taburu'ndan 20 yaşındaki Çavuş Bezalel Zvi Kovach olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Givati Tugayına bağlı Rotem Taburu'ndan 20 yaşındaki Çavuş Sahar Sudai'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü bildirildi.

Böylece, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 287'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 636'e yükseldi.