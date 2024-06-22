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Japonlardan İsrail protestosu! Gazze'de yaşananlar Tokyo'nun merkezinde böyle canlandırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'da İsrail'in Gazze Şeridi'nde uyguladığı soykırıma dikkat çekmek isteyen insan hakları aktivistleri, protesto gösterisi düzenledi.

Gazze'deki şiddeti görsel olarak canlandırmak için kana bulanmış giysilerle yere yatan eylemciler, acil ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail'in 260 gündür Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamlarına uluslararası kamuoyunun tepkisi devam ediyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun en kalabalık tren istasyonlarından biri olan Shinjuku İstasyonu önünde toplanan insan hakları aktivistleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için farklı bir protesto gösterisi düzenledi.

İsrail'e Japonlardan protesto! Gazze'de yaşananlar Tokyo'nun merkezinde böyle canlandırıldı - 1. Resim

Hazırladıkları malzemelerle bölgede yaşanan şiddeti canlandırmaya çalışan eylemciler, kanı temsilen kırmızıya boyadıkları kıyafetlerle hayatını kaybedenleri ve yaralıları temsilen yere yattı.

"Boykot, abluka, yaptırım" ve "Özgür Filistin" pankartları ile İsrail tarafından öldürülen bebeklerin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, İsrail'e sivillere uyguladığı şiddeti durdurma ve ateşkes çağrısı yaptı.

Japonlardan İsrail protestosu! Gazze'de yaşananlar Tokyo'nun merkezinde böyle canlandırıldı - 2. Resim

"FİLİSTİN'DE YAŞANANLARI GÖRMELİ VE KANITLAMALIYIZ"

Eylemin organizatörlerinden olan Zack Medid, İsrail'in uyguladığı şiddete dikkat çekmek için eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnsanlardan orada yaşananları görmek istemediklerine dair yorumlar duyuyoruz. Ancak Filistinliler orada olanları her gün gerçek hayatlarında görüyor. Biz de orada olanları görmeli ve kanıtlamalıyız" dedi.

Japonlardan İsrail protestosu! Gazze'de yaşananlar Tokyo'nun merkezinde böyle canlandırıldı - 3. Resim

"Yaşananları görmezden gelemeyiz" diyen Zack, "Bu yüzden orada yaşanan benzer sahneleri tam olarak olmasa da görsel olarak insanların gözlerini yumamayacağı şekilde sunmak istedik" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDEKİ ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK"

İsrail'in giderek daha fazla sivili ve hastaneyi bombaladığını belirten Haruka Nishi ise, "Bu yüzden yaralı ve ölüleri temsil eden, kan rengine boyalı elbise ve diğer görsel materyallerle bölgedeki şiddete dikkat çekmek istedik" şeklinde konuştu.

Japonlardan İsrail protestosu! Gazze'de yaşananlar Tokyo'nun merkezinde böyle canlandırıldı - 4. Resim

Japonların Gazze'de yaşananlara yeterince ilgi göstermediğini düşündüğünü belirten Aya Ohashi de, "Bu yüzden gösteriye katılarak Gazze'de yaşanan şiddete dikkat çekmek istedim. Hazırladığımız görsel materyallerin, orada durumun ne kadar kötü olduğunu biraz da olsa gözler önüne sermesini umuyorum" dedi.

Japonlardan İsrail protestosu! Gazze'de yaşananlar Tokyo'nun merkezinde böyle canlandırıldı - 5. Resim

Japonlardan İsrail protestosu! Gazze'de yaşananlar Tokyo'nun merkezinde böyle canlandırıldı - 6. Resim

Japonlardan İsrail protestosu! Gazze'de yaşananlar Tokyo'nun merkezinde böyle canlandırıldı - 7. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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