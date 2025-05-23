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İsrail'e uçuşlar askıya alındı! British Airways, temmuz sonuna kadar iptal etti

Kaynak: Dış Haberler
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İsrail&#039;e uçuşlar askıya alındı! British Airways, temmuz sonuna kadar iptal etti
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İngiltere merkezli havayolu şirketi British Airways, İsrail uçuşlarını Temmuz ayı sonuna kadar askıya aldığını duyurdu. Şirket, kararın İsrail’deki mevcut güvenlik durumu nedeniyle alındığını açıkladı.

İsrail Ordu Radyosu’nun geçtiği son dakika haberine göre, British Airways İsrail’e gerçekleştirdiği tüm uçuşları Temmuz sonuna kadar iptal etti.

Nisan ayında Yemen'deki Husi güçlerinin fırlattığı bir füzenin Ben-Gurion Havaalanı yakınlarına düşmesi, uluslararası havayolu şirketlerini alarma geçirmişti.

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Nisan ayındaki olayın ardından, birçok havayolu şirketi teknik nedenler veya “operasyonel risk” açıklamalarıyla İsrail'e uçuşlarını geçici olarak durdurmuştu. British Airways’in bu yönde adım atan son büyük uluslararası taşıyıcı olması dikkat çekti.

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İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların askıya alınması, yaz sezonu öncesinde seyahat planları yapan yolcuları etkiledi. Şirketten yapılan açıklamada, yolculara geri ödeme ve bilet değişim seçeneklerinin sunulduğu bildirildi.

British Airways’in, güvenlik değerlendirmelerine göre Temmuz sonrasında uçuşları yeniden başlatıp başlatmayacağına ilişkin kararını daha sonra duyurması bekleniyor.

Kaynak: Dış Haberler

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