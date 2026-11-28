İsrail ablukası yüzünden kemikleri yumuşayan ve gün geçtikçe eriyen 16 yaşındaki Vesam yurt dışına çıkarılmayı beklerken, Gazze'de yine kan aktı. Şarj noktasına düzenlenen İHA saldırısında ölü ve yaralılar var, hedef alınan MSF kliniğinde can kaybı 17'ye çıktı.

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İsrail ordusunun ağır saldırıları ve yıkımı sonucu sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu Gazze Şeridi'ndeki çocuklar, İsrail'in sınır kapılarındaki kısıtlamaları nedeniyle teşhis ve tedavi imkanına ulaşamıyor.

Gazze kentinde ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren 16 yaşındaki Vesam Alao, yetersiz beslenmeye bağlı kemiklerinde gelişen yumuşama ve ağır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen Vesam, acil tedavi için yurt dışına çıkarılmayı bekliyor.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Vesam yardım bekliyor!

ŞARJ NOKTASINA İHA SALDIRISI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Ablukanın yol açtığı sağlık krizinin yanı sıra İsrail ordusunun sivil alanlara yönelik saldırıları da sürüyor. Bölgeden aktarılan son bilgilere göre İsrail ordusunun Gazze kentinde sivillerin cep telefonu şarj noktası olarak kullandığı bir evin avlusunu insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Vesam yardım bekliyor!

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR KLİNİĞİNE SALDIRI: CAN KAYBI 17'YE YÜKSELDİ

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki kliniklerinden birine gece saatlerinde düzenlenen İsrail saldırısında bekçi olarak görev yapan iki çalışanının öldürüldüğünü doğrulayarak, Gazze'de hayatını kaybeden MSF çalışanlarının toplam sayısının 17'ye ulaştığını açıkladı.

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X platformu üzerinden yapılan açıklamada, saldırının doğrudan MSF'yi hedef aldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık tesislerimiz üzerinde MSF logoları açıkça yer almaktaydı. Ayrıca tesislerimizin konumu İsrail ordusuna bildirilmişti ve kendileri tarafından da bilinmekteydi. Çalışma arkadaşlarımızın aileleri ve yakınlarıyla dayanışma içindeyiz. Sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da saldırıya tepki göstererek, "Gazze'deki sağlık tesislerine, sağlık çalışanlarına ve insani yardım personeline yönelik saldırılar kabul edilemez; bu durum öfke verici. Başkalarının hayatını kurtarmak için kendi yaşamlarını riske atanların saldırıya uğramaması ve korunması gerekiyor. Bu saldırılar derhal durdurulmalı" çağrısında bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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