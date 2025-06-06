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İsrail'in engellemeleri yetmedi! On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da Bayram namazı kıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrail&#039;in engellemeleri yetmedi! On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa&#039;da Bayram namazı kıldı
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail polisinin tüm kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 40 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazında saf tuttu.

İsrail’in tüm engellemelerine rağmen on binlerce Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazını eda etti. Sabah ezanıyla birlikte Aksa’nın avlusu dolarken, Müslümanlar tüm kısıtlamalara rağmen camiye akın etti.

İsrail'in engellemeleri yetmedi! On binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'da Bayram namazı kıldı - 1. Resim

KISITLAMALAR, MÜSLÜMANLARI DURDURAMADI

İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin dayattığı giriş yasaklarına ve engellemelere rağmen Kudüs halkı, ilk kıbleleri Mescid-i Aksa’da omuz omuza saf tuttu. Bayram namazı sırasında tekbir sesleri Kudüs semalarında yankılandı, duygusal anlar yaşandı.

NAMAZ SONRASI BAYRAMLAŞMA VE MEZARLIK ZİYARETİ

Namazın ardından binlerce kişi avluda bayramlaştı, ardından Kudüs’ün çeşitli bölgelerindeki mezarlıklara ziyaretler gerçekleştirildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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