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    İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu hayatını kaybetti

    İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldı. Araçta bulunan 2 gazeteci hayatını kaybetti. Ölen gazetecilerden birinin Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olduğu öğrenildi. Vail ed-Dahduh, İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti.

    İsrail&#039;in hava saldırısında Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh&#039;un oğlu hayatını kaybetti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında biri Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olmak üzere 2 gazeteci daha öldürüldü. Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamada, İsrail uçaklarının Han Yunus kentinde görev başındaki 2 gazeteciyi taşıyan bir aracı hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda Mustafa Süreyya ve Hamza ed-Dahduh isimli 2 gazetecinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, Hamza'nın Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu olduğu bilgisi paylaşıldı.

    İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu hayatını kaybetti

    ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI 109'A YÜKSELDİ

    Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 109'a yükseldi İsrail saldırılarının başından bu yana Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 109'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırıları en sert şekilde kınandı. Açıklamada ayrıca medya birimleri ve insan hakları kuruluşlarına saldırıyı kınama, Filistin halkına yönelik soykırımının durdurulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu. 

    İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu hayatını kaybetti

    ELİNİ ÖPEREK VEDA ETTİ

    Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Vail ed-Dahduh'un, gözyaşları içinde en büyük oğlu Hamza'ya veda ettiği ve elini öptüğü görüntüleri yayınladı. Vail ed-Dahduh, İsrail'in 25 Ekim 2023'te düzenlediği saldırılarda eşi, oğlu, kızı ve torununu kaybetmişti. Dahduh, kendisi de aralık ayında düzenlenen İsrail saldırısında yaralanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazzeAl Jazeera
    Haberler > Dünya > İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh'un oğlu hayatını kaybetti
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