İsrail'in kalkanı ABD! Filistin destekçileri dehşeti yaşadı

ABD Gazze'de sürdürdüğü soykırımda 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e destek vermeye devam ediyor. ABD polisi İsrail karşıtı protestoda göstericilere ve basın mensuplarına sert müdahalede bulundu.

ABD'de Demokrat Parti Kongresinin düzenlendiği Chicago kentinde Gazze'deki katliamlarına tepki göstermek için İsrail Konsolosluğu önünde toplanan gruba polisin sert müdahalesi sırasında aralarında AA kameramanının da olduğu bazı basın mensupları polisin müdahalesine maruz kaldı.

Chicago'da pazartesi günü başlayan Demokrat Parti Kongresi boyunca ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam ediyor.

Salı akşamı Chicago'daki İsrail konsolosluğu önünde gerçekleştirilen ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride polisin sadece göstericilere değil, aynı zamanda bazı basın mensuplarına yönelik sert müdahalesi dikkati çekti.

Sinna Nasseri, Olga Federova ve ismi belirlenemeyen bir diğer basın mensubunun polis tarafından gözaltına aldığı anları çekmeye çalışan AA kameramanı Mostafa Bassim'e de polis müdahale etti.

Kısa bir arbedenin ardından polis tarafından gözaltına alınmak istenilen Bassim, defalarca "basın mensubuyum" diyerek gözaltına alınmaktan son anda kurtuldu. Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan AA kameramanı Bassim, şunları söyledi:

"Dün akşam İsrail Konsolosluğu önündeki gösteriyi takip ediyorduk. Polisle göstericilerin karşı karşıya geldiği anlar oldu. Belki binlerce polis vardı. Bir noktada polis gazetecilere karşı saldırgan davranmaya başladı. İlk başta polis basın mensuplarına bölgeyi terk etmelerini söyledi ama gidecek bir yer de yoktu. Daha sonra gerçekten agresif davranmaya ve bazı gazetecileri gözaltına almaya başladılar."

Polisin göstericileri iki taraftan da sıkıştırdığını ve bazı kişilerin nefes almakta bile zorlandığını anlatan Bassim, Chicago polisinin ilk günden itibaren olayları takip eden basın mensuplarına "gözdağı" vermeye çalıştığını belirtti.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve göstericilerin yürümesine izin vermediği İsrail Konsolosluğu önündeki protestolar devam ederken, bazı göstericilerle polis arasında arbede yaşanmıştı. Daha sonra göstericilere sert şekilde müdahale eden, çok sayıda göstericiyi yerlerde sürükleyen polis, birçok göstericiyi ve 3 basın mensubunu gözaltına almıştı.

Polisin göstericilere sert müdahalede bulunduğu anlar kameralara yansımış, görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti.