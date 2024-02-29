İşgal ettikleri toprakları genişletme peşindeler! İsrail'in skandal projesinde tarih belli oldu

İsrail’de Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, 6 Mart’ta işgal altındaki Batı Şeria'da 3 binden fazla konut yapma planına ilişkin oylama yapacak. ABD Dışişleri Bakanlığı söz konusu yerleşim yeri genişletme projesine karşı çıkmıştı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria topraklarında yerleşimlerini genişletmek için harekete geçti.

3 BİNDEN FAZLA KONUT SÖZ KONUSU

Gelecek hafta Çarşamba günü toplanacak Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi, tüm tepkilere rağmen İsrail’in yeni yerleşim planını görüşecek. Konseyde yapılacak oylamada 3 bin 344 konutun inşasının onaylanması bekleniyor. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınındaki Maale Adumim Yahudi yerleşim birimine 2 bin 350, Kedar'da 300, Efrat'ta ise 694 konut inşasını onaylamayı planladıklarını belirtmişti.

ABD TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail’in yeni yerleşim planına tepki göstermişti. Blinken, “Yerleşimlerle ilgili raporları gördük ve duyurudan dolayı hayal kırıklığına uğradık. Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat ABD yönetimleri, uzun süredir yeni yerleşimlerin kalıcı bir barışa ulaşma konusunda ters etkiye yol açtığı görüşünde. Ayrıca uluslararası hukuka da aykırıdır. Yönetimimiz yerleşimlerin genişletilmesine net bir şekilde karşı çıkıyor. Bizim fikrimize göre bu, İsrail'in güvenliğini güçlendirmez, yalnızca zayıflatır” ifadesini kullanmıştı.