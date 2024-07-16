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İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya Gazze resti! Çekilirsek hükümeti deviririz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrailli Bakan&#039;dan Netanyahu&#039;ya Gazze resti! Çekilirsek hükümeti deviririz

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'in Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'ndan çekileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Netanyahu'yu çekilme durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda bugüne kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail, Mayıs ayında Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'nu ele geçirdi. Mısır arasında yapılan gizli görüşmelerde, İsrail'in Philadelphia Koridoru'ndan çekileceği iddiaları İsrailli bakanı çileden çıkarttı. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Netanyahu'yu hükümeti devirmekle tehdit etti.

İSRAİL VE MISIR GİZLİCE GÖRÜŞTÜ

İsrail ile Mısırlı yetkililerin, "İsrail ordusunun Gazze'nin Mısır sınırındaki işgalini sonlandırması amacıyla geçen hafta gizli görüşmeler yaptıkları" ileri sürüldü.

The New York Times gazetesinin İsrailli ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde  "üst düzey İsrailli temsilcilerin, Mısır'ın sınır boyunca silah kaçakçılığını önleyecek önlemleri kabul etmesi durumunda İsrail'in geri çekilmeye istekli olabileceğini söylediği" aktarıldı.

HÜKÜMETİ DEVİRİRİZ

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, iddiaların ardından Netanyahu'yu tehdit eden bir açıklamaya  imza attı.

İsrailli Kanal12'nin haberine göre Strock, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki "Philadelphi Koridoru" ve Gazze'yi ortadan bölen "Netzarim hattı"ndan çekilmesi halinde "hükümeti devireceklerini ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bunu çok iyi bildiğini" söyledi.

İsrail'den Gazze'ye açılan Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı'nda yaptığı konuşan Strock, "Şimdi Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndayız buradan 50 metre ileride Refah Sınır Kapısı var. Eğer ordu, Philadelphi Koridoru ya da Netzarim'den çekilirse hükümeti deviririz. Netanyahu da bunu çok iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu, daha önceden yaptığı açıklamalarda, Mısır'dan Gazze'ye silah kaçakçılık yapıldığını öne sürerek, İsrail ordusunun "Philadelphi Koridoru"nda kalacağını dile getirmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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