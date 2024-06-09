İsrailli esir, İsrail ordusunun algı çalışmasını ifşa etti! "Üzerimize bomba yağdırdılar"

Gazze'nin ortasındaki Nusayrat Kampı'nda düzenlenen ve 274 kişinin ölümüne sebep olan "saldırı" sonrası alınan İsrailli esir, İsrail ordusuyla ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. Gazze'de daha önce kaldığı bir yerin İsrail tarafından bombaladığını ve yanında bulunan 2 İsraillinin öldüğünü belirtti.

İsrail'in dün Nusayrat Kampı'na düzenlediği saldırıyla 274 Filistinliyi katletti. Gazze'deki İsrailli esirlerden 25 yaşındaki Noa Arghmani, Gazze'den çıkarılmasından bir gün sonra Israel Hayom gazetesine açıklamalarda bulundu.

Arghamni, Gazze'de "Yossi Sharaabi" ve "Itay Versky" ile beraber esir tutulduklarını ancak onların İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini anlattı.

"İSRAİL ORDUSU REHİN TUTULDUĞUMUZ EVİ BOMBALADI"

Yüzlerce Filistinlinin canına mal olan saldırının ardından Gazze'den alınan Arghamni, "İsrail ordusu daha önce rehin tutulduğumuz evi bombaladı ve orada 2 İsrailli hayatını kaybetti. Füzenin evi vurduğunu gördüm. Öleceğimden emindim ama hayatta kaldım." dedi.

HAVA ALMALARINA MÜSADE EDİLİYORDU

Arghamni, Hamas üyelerinin, zaman zaman hava alması için "geleneksel Arap kadın kıyafetleriyle" kendisini kamufle ederek dışarı çıkardığını ve evlerin arasında gezmesine müsaade ettiğini anlattı.

İsrail ordusu, dün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 274 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Arghamni ile beraber 21 yaşındaki Almog Meir Jan, 27 yaşındaki Andrey Kozlov ve 40 yaşındaki Shlomi Ziv de bölgeden çıkarıldı.